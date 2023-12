Andrea Benedet spiega “Come creare una startup in proprio con meno di 1000 euro”

Disponibile nelle librerie e online sugli store digitali “Come creare una startup in proprio con meno di 1000 euro del giornalista e pubblicitario Andrea Benedet

• In proprio come professionista o microimprenditore: cosa fare subito, come aprire la partita iva. • Casa-ufficio in 15 secondi: crea il tuo piccolo ufficio domestico e fai di più in meno tempo. • Professionale con due soldi: sfrutta il web e i servizi low cost per crearti un’immagine aziendale di prestigio. • Marketing frugale: i trucchi per farsi pubblicità alla grande spendendo il minimo. • Strategie, strumenti, indirizzi, app per far crescere la tua startup investendo poco… O addirittura niente! • Il nuovo regime fiscale forfettario, gli incentivi, le scadenze. Anche senza commercialista.

Andrea Benedet è giornalista e pubblicitario. SI occupa di self help come coach professionista.