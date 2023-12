Previsioni meteo 18 dicembre 2023: tempo stabile da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, lunedì 18 dicembre 2023: anticiclone sull’Italia porta tempo stabile e temperature in deciso aumento

Dopo un weekend freddo ma con condizioni meteo prevalentemente stabili ad eccezione di qualche pioggia al Sud, ecco che la settimana che porta al Natale si apre con la rimonta dell’anticiclone. Dalla giornata di oggi infatti avremo tempo stabile da Nord a Sud e temperature in aumento. Il super anticiclone presente sull’Europa occidentale si espanderà verso l’Europa centro-orientale e il Mediterraneo, portando con se aria piuttosto mite. Temperature che subiranno un generale aumento su tutta l’Italia, specie la Centro-Nord dove avremo valori termici anche di 6-8 gradi sopra la media e soprattutto sui settori alpini con valori anche di 10-12 gradi sopra media. Il riscaldamento sarà infatti evidente soprattutto in quota, con lo zero termico che si porterà diffusamente oltre i 3500 metri su tutto l’arco alpino. Sulle pianure e vallate interne, come spesso accade durante i periodi di alta pressione invernale, avremo evidenti escursioni termiche, con clima mite di giorno e temperature che tenderanno a scendere anche di molto durante la notte.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, lunedì 18 dicembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli soleggiati ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessun variazione con tempo stabile e cieli per lo più soleggiati. In serata innocui addensamenti sui settori adriatici, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni ed innocui addensamenti sui settori adriatici. Al pomeriggio nessun variazione con tempo stabile e cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .