L’oroscopo di oggi, lunedì 18 dicembre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l'oroscopo del tuo segno zodiacale.

L’oroscopo di oggi, lunedì 18 dicembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Potrai cominciare a ricevere anche buone risposte in ambito lavorativo. Progetti favoriti perché questo resta un periodo ideale per le novità, ma tra oggi e domani attenzione a non pretendere troppo.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Devi cercare di fare le cose con calma, ultimamente la fretta è stata cattiva consigliera. Serata piuttosto nervosa, agitata, evita conflitti inutili.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Le novità più consistenti toccano le collaborazioni professionali che nascono in questo momento. Se una persona è lontana sentirai l’esigenza di chiarezza, chi è solo da tempo può trovare ora l’altra metà della mela.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Sarà più facile parlare d’amore e anche ottenere risultati nell’ambito del lavoro. Oggi sei irreprensibile.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Non perdere di vista la tua capacità di comunicazione, ora puoi venderti bene anche nell’ambito del lavoro, l’amore torna protagonista. Gratificazioni in arrivo. Hai una grande energia e la voglia di recuperare il passato. Richiesta di prestiti o di denaro per la casa o questioni personali.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Se devi affrontare un discorso importante o una questione di lavoro che conta, questa giornata è ottima; buoni rapporti con Pesci e Toro. Migliora l’amore, ma alcuni sono sul sentiero di guerra: certe situazioni non sono chiare.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Giornata interessante anche per chi vuole fare progetti o trasferirsi. Incontri favoriti anche in amore.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Il lavoro è il tema dominante del periodo! Probabilmente all’interno della tua società ci saranno delle variazioni che ti coinvolgeranno direttamente e a breve termine.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

E’ una giornata nervosa, questo periodo comporta qualche arrabbiatura, qualcuno non è stato ai patti! Potresti anche discutere con una società, attento alle clausole scritte in piccolo.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Devi combattere un nemico in ambito lavorativo o qualche ostilità. Attorno a te ci sono persone che anziché aiutarti a risolvere problemi sembrano volerti complicare la vita.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Troppi consigli da dare non ce ne sarebbero; eventualmente dovresti non abbassare mai la guardia e non farti scappare alcuna occasione. Avrai una grande occasione da cavalcare, così chi è in coppia e vuole sposarsi, deve puntare sui percorsi a lunga scadenza.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Non manca la volontà in un periodo in cui tu sei pronto ad amare. E’ probabile che, a breve, tu possa ripartire con una nuova stagione di lavoro, di novità.