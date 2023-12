Lupofiumeleggenda su YouTube con il nuovo videoclip

Disponibile online sul canale VEVO, il nuovo videoclip di DOPE, terzo singolo del progetto Lupofiumeleggenda

Scritto e diretto da Matteo Tonelli, videomaker e graphic artist che ha già collaborato con altri artisti della scena emiliana (Fantasmi, Supo..), il video gioca su di un velato citazionismo, e vede tra gli altri la partecipazione di Emanuele Santona (I segreti) e di Angelica Kunze. Uno story telling vagamente ispirato ai mafia movies di serie B, un innamoramento un po’ malandrino e furfantesco raccontato senza prendersi in alcun modo sul serio. L’obiettivo era anche trovare un bel contrasto fra il tema del testo, la produzione pop urban del beat ed il visual. Una partita di poker un po’ posticcia, in un atmosfera da matinee orientale, atmosfere decadenti, ma allo stesso tempo dichiaratamente scanzonata.

Il video è stato girato al fuji, storico locale fusion di Parma. Il proprietario, Mr Liu, ha voluto assolutamente partecipare al video con un cameo finale.

Matteo Tonelli per la regia ha scelto un taglio comunicativo semplice e diretto. Gli stacchi netti della camera sui volti dei giocatori, il lavoro sui colori, con l’obiettivo di conferire una patina leggermente opaca e di ricalcare i canoni di una produzione assolutamente DIY. “DOPE” è il terzo singolo di LUPOFIUMELEGGENDA, estratto dall’EP “DIALOGHI ITALIANO” dopo “Troppi anni” inserito da Spotify nella playlist editoriale “Fresh Finds Italia” e “AXL” inserito in “Super Indie” di Apple Music”. Il brano distribuito da Altafonte Italia è stato scritto e prodotto insieme ad Emanuele Santona, bassista della band “I SEGRETI”. Il testo è un inno all’amore incasinato, bello, puro e litigarello. Un brano da ascoltare in estate quando le strade si riempiono di ragazzi che “vogliono stare bene come non son stati mai”.

LupoFiumeLeggenda è il progetto di Nicolò Verti, la stazione corrente di un percorso cominciato come band ed arrivato ad essere un progetto solista. LFL riparte da qui. Non c’è più una band, ma gli ingredienti sono gli stessi di sempre: L’influenza della provincia alla quale Nico appartiene (Borgotaro, Parma), la quotidianità, i sentimenti, le sensazioni e la potenza della natura come fonte ispiratrice, la ricerca su chitarre e testi con l’obiettivo di creare musica totalmente permeabile agli stimoli che il nostro tempo ci invia. LFL ha pubblicato un disco (FUL!) e un EP live (BROEASY live session) e ha aperto i live di numerosi artisti (Marta sui tubi, Wrongonyou, Moustache prawn, Selton, Samuel, Generic animal, Kruger).