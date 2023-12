Generix Group e DDS concludono il processo di fusione

Generix Group e DDS, due importanti software vendor specializzati in soluzioni SaaS per la digitalizzazione della supply chain, hanno annunciato la loro fusione

La nuova entità, che sarà denominata “Generix Group”, sarà un leader globale nel mercato delle soluzioni di digitalizzazione della supply chain, in grado di offrire un’offerta end-to-end unica sul mercato, capace di fornire una visione a 360° della supply chain.

L’unione delle due aziende crea un’offerta completa di soluzioni e competenze nel dominio della gestione dei flussi di trasporto e, più in generale, della supply chain, caratterizzata da copertura funzionale multimodale, per trasporti via terra e via mare.

I clienti di entrambe le aziende potranno così beneficiare di un’offerta a 360° per gestire l’intera supply chain, “dal carico al frigorifero”: dal punto di vista della tecnologia, quest’offerta sfrutta al massimo le possibilità concesse dalla gestione di ingenti volumi di dati tramite machine learning, IA, blockchain, e dalla ricerca applicata.

I clienti dei due software vendor potranno inoltre contare su un solido supporto per il monitoraggio delle performance economiche e ambientali. Generix Group e DDS servono circa 2.000 magazzini – all’interno dei quali ogni anno vengono trattati 600 milioni di pallet, gestite 1 milione di operazioni di trasporto, elaborati 2 miliardi di messaggi EDI e mezzo miliardo di fatture elettroniche. Entrambi i software vendor sono stati riconosciuti da Gartner come “Notable vendors” nell’ambito dello studio Europe Context “Magic Quadrant for Transportation Management Systems”.

Per Generix Group, questa fusione segna una nuova fase di accelerazione nell’implementazione del piano strategico Boost Together 2028 e l’aumento della propria presenza in Europa, nelle Americhe e in parte del continente asiatico. Per DDS, essa è l’opportunità importante di poter contare sul sostegno di un gruppo internazionale, in una fase di espansione verso Paesi come la Spagna e il Benelux. Commenti dei CEO.