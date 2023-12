Crociere: Princess Cruise lancia il programma estivo 2025/26

Princess Cruises ha presentato i dettagli del suo attesissimo programma estivo 2025/26 in Australia, che include il debutto della Discovery Princess

Princess Cruises ha presentato i dettagli del suo attesissimo programma estivo 2025/26 in Australia, che include il debutto Down Under della sua splendida ammiraglia Discovery Princess, nonché la crociera intorno al mondo più lunga mai organizzata da Sydney, un viaggio record di 114 notti su Crown Princess.

Offerte partenze roundtrip da Sydney, Brisbane e Auckland, l’epica odissea mondiale 2026 di Crown Princess visiterà 48 destinazioni in 31 paesi su sei continenti e coprirà un’impressionante distanza di 35.000 miglia nautiche.

Il viaggio conquisterà anche il titolo di crociera intorno al mondo più lunga mai intrapresa dall’Australia, con Crown Princess che trasporterà fino a 3.080 ospiti nella sua navigazione record intorno al globo.

Gli ospiti della crociera potranno usufruire di due nuovi porti di crociera intorno al mondo – Alessandria d’Egitto e Patmos in Grecia – oltre a visite notturne a New York, Lima e Quebec e soste serali in una serie di destinazioni esotiche tra cui Reykjavik in Islanda e Papeete a Tahiti.

Presentando i dettagli, Stuart Allison, Senior Vice President Asia Pacific, UK & Europe di Princess Cruises, ha affermato che la crociera miliare è stata il momento clou del nuovo programma ricco di opzioni di vacanza entusiasmanti mentre Discovery Princess si unisce a Crown Princess e Grand Princess nelle acque locali.

Durante tutta la stagione estiva, il trio offrirà 75 itinerari unici e 120 partenze, con crociere che vanno da 2 a 37 giorni e partenze disponibili da sette porti: Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth, Adelaide e Hobart in Australia e Auckland in Nuova Zelanda

Il signor Allison ha affermato che il debutto di Discovery Princess a Sydney il 6 dicembre 2025 sarà un giorno da ricordare, arrivando quasi esattamente 50 anni dopo che Princess Cruises ha iniziato per la prima volta a navigare nelle acque locali. La Pacific Princess originale ha navigato sulla sua prima crociera roundtrip da Sydney nel dicembre 1975.