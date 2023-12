Athena Barbera trionfa al Milano International 2023 con la silloge inedita “Tacite Ombre”: un Io incauto che osserva il mondo spinto dal dubbio

All’Istituto dei Ciechi di Milano, ATHENA BARBERA, una delle voci più influenti e rispettate nel panorama letterario contemporaneo, ha ricevuto un importante riconoscimento: il primo premio per la sua silloge inedita intitolata “TACITE OMBRE” al prestigioso concorso MILANO INTERNATIONAL 2023.

Athena Barbera dichiara: “Sono sorpresa ed emozionata. Soprattutto sorpresa. Non mi sono mai ritenuta una poetessa, il mio mondo editoriale è sempre stato quello della narrativa e della saggistica. La poesia è per me spazio di libertà, un emotivo esercizio di stile utile a sublimare sentimenti complessi in un senso di meraviglia. È merito della mia agente Michela Tanfoglio, della sua professionalità e caparbietà nel convincermi a riunire in una raccolta i miei scritti poetici, se Tacite Ombre ha preso vita, regalandomi il coraggio di uscire allo scoperto”.

Sinossi

Silloge poetica a versi liberi. Un Io incauto che osserva il mondo spinto dal dubbio, alla ricerca di un senso che porti verso la sublimazione. I versi, come vagabondi in cerca di un luogo sicuro, si rivolgono a un interlocutore a sua volta preda del sentimento più forte che esista: lo struggimento. Ecco comparire dunque un amante, la natura che a tratti esplode o si chiude nel proprio guscio di noce, un dolore obbligato a gridare parole mute. Dedicato agli umori mutevoli dell’amore.

Biografia

Athena Barbera si è laureata con lode in Filosofia all’Università di Genova, con una tesi sui bestseller americani contemporanei. Lavora da anni in campo editoriale, ha collaborato con “la Repubblica” e altre testate giornalistiche e con le maggiori case editrici in qualità di ghostwriter, editor e traduttrice. Ha pubblicato, tra gli altri, il saggio Storia delle Crociate. È autrice di racconti per riviste e antologie, e curatrice dell’antologia Liguri per sempre. È traduttrice di narrativa per le maggiori case editrici e senior editor per l’agenzia letteraria EditReal.