Alma Fred in radio con il nuovo singolo “S.O.S. Cutro”

“S.O.S. Cutro” è un brano che narra e fotografa la drammatica vicenda del recente naufragio di migranti avvenuto nella notte fra il 25 e il 26 febbraio 2023 a pochi metri dalla costa di Steccato di Cutro, in cui persero la vita decine di persone, alle quali è espressamente e volutamente dedicato. Man mano che il numero dei decessi accertati aumentava, il brano prendeva sempre più corpo, in una sorta di liturgico ossequio musicale, per celebrare chi non c’è più e non dimenticare. Una forte sensibilizzazione per un tema d’attualità estremamente delicato, evidenziando quanta ipocrisia e indifferenza abbondino nell’animo umano contemporaneo seppur nascoste in un adito sociale.

Storia dell’artista

Alma Fred è un progetto musicale indipendente che nasce a Milano di recente da un’esigenza esistenziale e fortemente viscerale e si traduce in una lenta gestazione introspettiva, che porterà a discernere, con spirito critico, la natura degli eventi di carattere personale e sociale che contestualizzano la nostra esistenza di individui dotati di libero arbitrio, sottoposti quotidianamente al tentativo di uniformarci al pensiero conformista destinato alle masse, attraverso futili semplificazioni narrative e inopportuni modelli sociali, che, come cani da pastore, cercano costantemente di raggruppare il gregge, nel ristretto campo dell’ipocrisia e dell’indifferenza. Soprattutto nei confronti di chi è sottoposto a reale e perpetua sofferenza, ma troppo lontano e alienato per essere oggetto di empatia e attenzione sufficiente a migliorarne la condizione sociale ed esistenziale. Nato e cresciuto a Milano, Alma Fred studia canto dal 2008 e scrive le sue canzoni dal 2022. Contestualmente ha anche conseguito un diploma in fotografia e uno in fotografia di moda, approfondendo e coltivando quindi altre delle sue intime passioni al di fuori della musica.

