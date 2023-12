Virginia Ciaravolo in libreria con “Truffe amorose”

Un libro inchiesta per affrontare il fenomeno a 360 gradi: esce “Truffe amorose. Da relazione virtuale a morte reale. La storia di Daniele Visconti” di Virginia Ciaravolo

Da qualche anno a questa parte, assistiamo impotenti ad un reato, conosciuto come “Romance Scam”, Truffa Sentimentale o Truffa Amorosa; una forma particolare di cyber- truffa, di raggiro volto all’ottenimento illecito di denaro, utilizzando internet come mezzo privilegiato di interazione con la vittima. Nell’affrontare questo fenomeno, paradossalmente dimentichiamo che le truffe online non hanno solo come denominatore comune l’ottenimento illecito di denaro, ma spesso il danno esistenziale e psicologico è altrettanto importante quanto l’estorsione economica. A riprova la terribile vicenda di Daniele Visconti, la cui storia viene analizzata nel libro. La giovane vittima, completamento manipolata dal suo predatore online, è passata da un innamoramento virtuale a morte reale, suicidandosi a soli 24 anni. Il testo, grazie all’ausilio di differenti specialisti, pone all’attenzione del lettore la decodifica del fenomeno, analizzandolo in tutte le sue sfaccettature, fornendo elementi importanti per un prezioso lavoro di formazione/informazione affinché casi del genere non accadano più. L’opera si pone come libro/inchiesta per affrontare il fenomeno a 360 gradi, uno studio della scottante problematica in tutte le sue sfaccettature, come risultato di un lungo e accurato lavoro, frutto di molteplici professionalità messe in campo. Uno strumento validissimo per riflettere non solo sul reato in oggetto, ma che si focalizza con sensibilità sulla terribile piaga del suicidio giovanile. I proventi del presente volume verranno devoluti alla ODV Daniele Visconti.

È una storia di dolore e di disperazione quella che Virginia Ciaravolo ricostruisce in Truffe Amorose. Non lo fa con morbosità o con volontà di spettacolarizzare un caso mediatico ma per creare una nuova consapevolezza sulle fragilità di una generazione. La vita di un ragazzo di 24 anni, Daniele Visconti, diventa lo strumento che la psicoterapeuta e criminologa utilizza per sensibilizzarci sulle truffe online e sulla manipolazione. Oltreché sulla grande sete di socializzazione e la mancanza di un’educazione amorosa della generazione dei 20/30enni. È un testo da leggere senza giudizi né verso le vittime, né verso i loro antagonisti. Non si tratta infatti di stabilire chi sia buono o cattivo, non c’è modo che questa polarizzazione possa restituire la vita a Daniele o che possa aiutarci a decodificare in modo utile questo fenomeno. L’obiettivo è invece di prevenire altre morti come quella di questo ragazzo forlivese di 24 anni. […] Così come non si vittimizza o colpevolizza nessuno in modo netto in questo testo, non vengono neanche additati come fonte di ogni male internet, i social e le dating app. Il tema sul quale concentrarsi è infatti la sensibilizzazione verso la cura della salute mentale, verso il sostegno e la costruzione di una forte consapevolezza di sé. Superare lo stigma del chiedere aiuto, rafforzare le proprie relazioni per poter uscire da quell’isolamento in cui siamo noi stessi a volte a relegare la nostra parte più sensibile. Questi sono dei temi sempre più centrali nel dibattito sociale e politico italiano, anche nelle università e nelle scuole è forte il bisogno di un supporto costante e professionale per i più giovani. (dalla presentazione di Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e della Ricerca)

Dichiara l’Autrice: «Lavorare a questo libro che abbraccia più tematiche : truffe amorose, uso distorto dei social da parte della costellazione giovanile, il suicidio nei giovani che secondo le statistiche ISTAT sta subendo forti impennate, fragilità psicologiche , impone una presa d’atto di quanto occorre affrontare i disagi dei ragazzi e delle ragazze d’oggi. Solo con coraggio e corretta informazione a riguardo possiamo dare loro nuove alternative e strade da percorrere».

Virginia Ciaravolo, Psicoterapeuta-criminologa, Presidente dell’Associazione Mai più violenza infinita Onlus, si occupa prevalentemente di donne e minori ed età giovanile. Esperta in reati di violenza di genere, abusi, bullismo e cyberbullismo. Laureata in Psicologia, Psicoterapeuta specialista in infanzia, adolescenza ed età adulta. Nel 2010 coniuga la sua passione per la criminologia conseguendo la laurea in Scienze dell’investigazione e sicurezza, presso l’Università di Perugia. Formatrice in numerosi corsi sulle tematiche evidenziate, ha collaborato con la Questura di Napoli ed è docente/ consulente esterno per la Pubblica Sicurezza Ministero dell’Interno, e inoltre docente Scuola Regionale Polizia locale Regione Campania. Fa parte della task force del primo Osservatorio nazionale CNOP sulla prevenzione dei suicidi, collabora inoltre al Tavolo tecnico per abusi minori in ambito sportivo, Dipartimento Sport Presidenza Consiglio dei Ministri. Autrice di numerosi volumi, tra cui nelle nostre edizioni: La violenza di genere dalla A alla Z, D’improvviso si è spenta la luce. Storie di stupri lacrime e sangue ed altre pubblicazioni.