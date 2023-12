Previsioni meteo 17 dicembre 2023: anticiclone in arrivo

Le previsioni meteo di oggi, domenica 17 dicembre 2023: tempo stabile ma ancora freddo specie al Centro-Nord. Prossima settimana con l’anticiclone

Condizioni meteo invernali sull’Italia in questo weekend che si avvia alla conclusione con clima freddo ma assenza pressoché totale di precipitazioni, ad esclusione di qualche isolata pioggia al meridione. Nella giornata di oggi lo scenario non vedrà grandi variazioni, con tempo stabile e temperature massime che gradualmente risaliranno. Merito di un robusto anticiclone in espansione sui settori occidentali dell’Europa con valori di pressione al suolo che tra Isole Britanniche e Francia potrebbero anche superare i 1040 hPa.

L’alta pressione porterà ad un deciso rialzo termico anche sulla nostra Penisola, mentre per il weekend della Vigilia di Natale potrebbero tornare le piogge.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 17 dicembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono attese variazioni con cieli soleggiati ovunque. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni su tutti i settori. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti deboli dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio nessun variazione con tempo stabile e cieli per lo più soleggiati. In serata innocui addensamenti sui settori adriatici, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti nord-occidentali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con prevalenza di cieli sereni ed innocui addensamenti sui settori adriatici. Al pomeriggio nessun variazione con tempo stabile e cieli per lo più soleggiati. In serata si rinnovano condizioni di stabilità con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in calo e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .