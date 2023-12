La Chiesa e la pace a “Sulla Via di Damasco” stamani su Rai 3

Può la Chiesa, oggi, fermare le guerre? Qual è il ruolo nei processi di pace? Se ne parla a “Sulla Via di Damasco” stamani su Rai 3

Di fronte a vecchie e nuove guerre, la Chiesa non tarda a scendere in campo per la pace con tutta la forza della diplomazia e della preghiera. Ma può la Chiesa, oggi, fermare le guerre? Qual è il ruolo della Chiesa nei processi di pace? Risponde Piero Damosso, giornalista del Tg1, ospite di Eva Crosetta a “Sulla Via di Damasco”, il programma di approfondimento culturale e religioso dedicato al tema del cattolicesimo di Rai Cultura, in onda domenica 17 dicembre alle 7.30 su Rai 3.

La riflessione avviene a sessant’anni dalla “Pacem in terris” e all’indomani dei colloqui del cardinale Zuppi a Kiev, Mosca, Washington, Pechino, degli appelli, dei digiuni, delle giornate di preghiera per la pace indette da papa Francesco. In primo piano anche la testimonianza di Yousef Hamdouna, palestinese, che costruisce la pace sulla striscia di Gaza, là dove neppure i disabili sono al sicuro: Dio e la preghiera restano la sua unica speranza.

A seguire, la storia di Barry e Ismael, due profughi che hanno vissuto l’inferno di un’altra guerra, quella del mare, senza carri armati, né bombe, ma altrettanto dolorosa quando a morire è un amico che non è riuscito a salvarsi. All’interno del programma anche un omaggio a Giovanni XXIII, che seppe farsi apprezzare come uomo di pace riuscendo a scongiurare una possibile guerra nucleare.