In libreria “Le 6 regole dell’amicizia” di Marisa G. Franco

Secondo la psicologa Marisa G. Franco non considerare gli amici una priorità è sbagliato, perché impoverisce le nostre vite e ci toglie una possibilità di essere felici

«L’amicizia si trova al livello più basso della gerarchia dell’amore, nella nostra cultura. Ma ho imparato che piazzarla là sotto è una perdita devastante per tutti noi. Ho scritto questo libro perché vorrei che tale ordine di importanza fosse rivisto.» Quando siamo bambini e ragazzi, l’amicizia è uno degli aspetti più importanti della nostra vita, da adulti invece finiamo spesso per perdere di vista gli amici e trascurarli, un po’ per mancanza di tempo o perché non abbiamo voglia di metterci in gioco, un po’ perché siamo abituati a dare più valore ai rapporti sentimentali e familiari.

Secondo la psicologa Marisa G. Franco non considerare gli amici una priorità è sbagliato, perché impoverisce le nostre vite e ci toglie una possibilità di essere felici. Più condividiamo con gli amici, più affiniamo socievolezza ed empatia che, innescando un circolo virtuoso, portano a una maggiore realizzazione di noi stessi e nuova energia a tutti. Sorprendente, vivace ed emozionante, questo libro non è solo un appello a riconsiderare l’importanza del grande bene che è l’amicizia, ma anche un manuale per capire come iniziare e costruire rapporti appaganti grazie a sei efficaci “regole”, come saper offrire generosità, prendere l’iniziativa, imparare a gestire i conflitti. Riscopriremo così che connetterci con gli altri è vitale, ci riempie di significato, fa crescere le nostre anime.

Psicologa e docente presso l’Università del Maryland, nel suo dottorato ha studiato i rapporti di amicizia. Ha scritto diversi articoli per le principali testate statunitensi, come il New York Times, TIME e il Washington Post, sul tema di fare e mantenere amicizie da adulti e in un contesto difficile come quello dell’isolamento conseguente alla pandemia da Covid-19. Su questi argomenti fa anche la speaker in aziende. Questo è il suo primo libro.