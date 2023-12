Fuori il video di “Metaverso”, il nuovo singolo di Dèlè

Fuori il video del nuovo singolo di Dèlè “Metaverso” feat. Labile, prod. Orph3us, già in radio e disponibile in digitale sulle piattaforme e negli store

Il brano nasce da un’idea di Dèlè, autore del brano, del producer Orph3us e con la partecipazione di Labile. Tre abruzzesi, non nuovi al mondo della musica, che insieme hanno voluto raccontare, attraverso un brano fresco e divertente, la realtà che viviamo tutti i giorni, come l’uso dei telefonini e della tecnologia che ci circonda e che oggi rappresenta l’universo parallelo, il “Metaverso”.

“Nel brano racconto come anche i sentimenti siano più facili da scrivere attraverso un messaggio WhatsApp, invece che a parole davanti a chi si ama. Questo mondo virtuale ci sta risucchiando, ci sta togliendo qualcosa, ma allo stesso tempo non ne possiamo fare a meno – afferma Dèlè, autore del pezzo – oggi tutto passa da internet, dai social. Allora perché non fare un brano che mandi un messaggio chiaro e diretto? E perché non ballarci sopra? Scateniamoci!!!”

Qui il video: https://youtu.be/sz5gAwM-Ces

Enrico Leonello, in arte Dèlè, nome che nasce dall’unione delle iniziali dei nomi delle sue figlie Desirè e Letizia. Nasce a Cagliari nel 1986 in un pomeriggio del 20 marzo, città dove cresce con la famiglia, e da venticinque anni vive in provincia di Pescara. Cantautore e musicista inizia la sua carriera artistica nel 2020 con l’uscita del brano “Resta qui” dedicato alla storia di Chiara Giuntoli. Dèlè scrive da quando era bambino, spiegando che è l’unico modo che aveva e che ha per raccontare le emozioni che prova, cercando di esternare tutto usando carta e penna. Suona la chitarra dall’età di 8 anni, passione che gli è stata trasmessa dal padre insieme al fratello maggiore. Nelle sue canzoni tocca temi sociali importanti, e cerca di non essere mai banale, ma di arrivare dritto al cuore In due anni tra cover e inediti ha prodotto più di 25 brani e ha in programma di pubblicare altri singoli. La musica per lui è tutto, scrivere lo rende libero, cantare ciò che scrive lo rende unico, la musica è la sua vita.

Emanuele Mincone, in arte Labile, cantante e autore italiano, classe 1994, inizia a cantare da giovanissimo, prima in una cover band rock, poi da solista buttandosi nel mondo del rap nel 2012. Tra molti tira e molla, l’artista decide di “rinascere” e di tornare a fare quello che ama. Nel 2020 Labile torna con nuovi singoli, collaborando con il suo amico Dèlè.

Orph3us, pseudonimo di Matteo Passarelli, pianista, compositore e produttore nell’ambito delle colonne sonore e del songwriting italiano ed americano. Diplomato con lode in Composizione Pop-Rock, vanta numerose collaborazioni, in veste di arrangiatore per orchestra, come quelle con la Sinfonica di Sanremo ed i concerti di molti artisti tra cui Morgan, Giuliano Sangiorgi, Serena Brancale, Karima e altri. Docente di Produzione al CET di Mogol, producer e sound designer per Radio Deejay e Radio Capital, collabora con Native Instruments, ProducerLoops.com in qualità di loop maker.