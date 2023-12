“Durante, poi ora” è la nuova raccolta poetica di Francesco Andreoli

Per la Collana Poesia Nulla Die, iCanti, è disponibile nelle librerie e sugli store digitali “Durante, poi ora” di Francesco Andreoli

Durante, poi ora è il viaggio della guarigione di anima e spirito verso una nuova consapevolezza, per raccontare quanto la speranza debba resistere aspettando che il lutto si trasformi in nuova energia. Il coraggio è un atto di cuore che dobbiamo a noi stessi e a chi ci vive accanto. Questo processo, se lo si lascia agire, accade per amore. La chiave che apre le porte è la stessa per tutti: lasciare i fantasmi passati, perché il futuro ci aspetta come esseri umani. Questa strada sarà forse lunga ma è la più libera, verso la felicità.

Francesco Andreoli è impiegato di professione. Nato quarantatré anni fa a Ferrara, da sempre vive a Bondeno a pochi chilometri dalla città natale. È legato al mondo del volontariato e dello sport e attualmente presidente del club di Hockey del paese per cui è stato in passato giocatore, allenatore e dirigente.

In questa prima opera come autore e appassionato di crescita personale, ha inteso e sfruttato la scrittura poetica come esperienza di miglioramento e cura di sé.