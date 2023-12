Bombay torna con la canzone “Giuro non avevo capito”

Disponibile in rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme streaming “Giuro non avevo capito”, la nuova canzone di Bombay

Succede, delle volte, di trovarsi in una situazione senza sapere come si è arrivati fin lì. Per esempio ci si può trovare buttati fuori da una relazione, senza avere la minima idea di che cosa si è fatto di sbagliato.

Per raccontare, in modo sicuramente pop, sincero e ironico, questo tipo di situazione, esce GIURO NON AVEVO CAPITO, il secondo singolo di BOMBAY che precede l’uscita del nuovo disco.

GIURO NON AVEVO CAPITO è un brano pop scritto da BOMBAY, arrangiato, registrato e missato da RICCARDO PASQUARELLA.

“GIURO NON AVEVO CAPITO è nata di getto per consolare il mio amico (che manterrò anonimo) la prima volta che è stato lasciato dalla sua ragazza. Il pezzo gli è piaciuto subito, si è commosso mentre lo ascoltava in fila alle poste. Poi, però, si sono rimessi insieme e non voleva che pubblicassi più la canzone che racconta la sua storia. Per fortuna poi si sono lasciati di nuovo”.

Estate del 2014, al tramonto sulla spiaggia della Lecciona a Viareggio, nasce la prima strofa di MALEDETTA ESTATE, pezzo che farà da traino al primo disco BOMBAY.

Da quel momento in poi sono arrivati quattro dischi, centinaia di versi, strofe, ritornelli, slogan, melodie. I pezzi di BOMBAY sono un modo istintivo per liberarsi e per raccontare storie.

“Faccio musica perché mi piace e al meglio delle mie possibilità”: la musica di BOMBAY non rincorre un traguardo o una speranza.

“Faccio tutto da solo (e con gli amici), perché è divertente e appassionante”: BOMBAY crede nel potere salvifico del DIY.

“Mi tengo alla larga dalle religioni, dai fascisti e dai razzisti, e dagli omofobi.

E dalle autovetture”: la musica di BOMBAY è triste, tenera, onesta, ingenua. E a volte stonata.