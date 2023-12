Antisemitismo e terrorismo a “Sorgente di vita” su Rai 3

A “Sorgente di vita”, il programma di vita e cultura ebraica stamani su Rai 3, il no all’antisemitismo e al terrorismo

Domenica 17 dicembre, alle 7.00 su Rai 3, “Sorgente di vita”, il programma di vita e cultura ebraica prodotto da Rai Cultura e curato dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, dà spazio alla manifestazione che si è tenuta a Roma, indetta dall’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane e dalla Comunità Ebraica di Roma, per dire no all’antisemitismo e al terrorismo, e per sostenere lo Stato d’Israele in un momento difficilissimo. In piazza, tanti esponenti delle comunità ebraiche, della politica, delle istituzioni e della società civile.

A seguire, la storia di una famiglia ebraica in Egitto, in una società cosmopolita e in una comunità dalle radici antichissime, prima dell’ascesa di Nasser e della crisi di Suez, che ne segna il declino: stranieri ed ebrei non possono più viaggiare liberamente, poi perdono diritti fondamentali, infine sono spogliati dei loro beni. Un mondo che rivive nel romanzo “La casa sul Nilo” della giornalista Denise Pardo, che al Cairo è nata e vissuta, prima di arrivare in Italia con la famiglia nei primi anni ’60.

E ancora, la vita delle comunità ebraiche nella Germania dell’Est, quasi totalmente distrutte nella Shoah, e la storia di un’identità tenacemente preservata sotto il regime comunista. Una mostra al Museo Ebraico di Berlino, intitolata “Un altro Paese. Ebrei nella Repubblica Democratica Tedesca”, racconta una realtà quasi sconosciuta dal punto di vista della presenza ebraica, tra fotografie, oggetti, testimonianze e documenti d’epoca.

In chiusura, Hulda Liberanome, classe 1930, è una donna che ha vissuto molte vite. Nata a Gerusalemme, fiorentina d’adozione, per anni è stata corrispondente dall’Italia di Haaretz, uno dei più diffusi quotidiani israeliani, ed è da decenni la direttrice del periodico “Toscana ebraica”. Con il suo carattere battagliero si racconta, tra ricordi personali e riflessioni sulla contemporaneità.

“Sorgente di vita” è in replica, sempre su Rai3, martedì 19 e mercoledì 20 dicembre alle 1.15.