Alice June torna con la canzone “The Right Way”

In rotazione radiofonica e sulle piattaforme digitali il nuovo singolo di Alice June, “The Right Way”, distribuito per la prima volta tramite The Orchard

The Right Way è il nuovo singolo di Alice June, una ballad indie pop, che fa immergere ascolto dopo ascolto nelle emozioni dell’inizio di una relazione.

The Right Way è una una canzone delicata, che trascina in atmosfere cinematografiche attraverso la sovrapposizione di voci, suoni e strumenti. La nuova scoperta di noi stessi che passa attraverso il mix di emozioni che ci invadono all’inizio di una nuova relazione è il tema principale della canzone che permette progressivamente di entrare sempre più in connessione profonda con la musica ed il testo ascolto dopo ascolto.

Le influenze, come per i suoi precedenti brani, sono gruppi dell’indie/alt pop inglese come Florence and the Machine, Bat for Lashes, London Grammar e molti altri.

Per ciascuna sua canzone collabora con un team di esperti e musicisti italiano ed internazionale (produzione di Lorenzo Sebastiani, batteria di Alex Reeves), ciascuna canzone infatti è registrata a Londra e in Italia ed il final master è affidato ad un sound engineer in USA (Chris Gehringher), vincitore di numerosi grammy.

BIO:

Alice June è una cantautrice italiana presente sulla scena indie pop internazionale da qualche anno.

Il suo approccio con la musica ed il palcoscenico nasce dalle prime esperienze musicali in piccoli teatri del nord Italia e si sviluppa in seguito con lo studio del canto e la partecipazione a musical e produzioni una volta trasferitasi a Milano.

Viaggi, libertà, amore e storie di vita delle persone sono ispirazione per i suoi testi, mentre il sound è fortemente influenzato da sonorità indie/alt pop inglesi.

Pubblica il primo singolo “Waterfall” nel 2021, ottenendo un ottimo riscontro sulle piattaforme di streaming e tra gli addetti del settore.

Il suo è un progetto internazionale, i brani sono registrati a Londra e in Italia e masterizzati in USA. Lavora con un team di professionisti che vanta collaborazioni con Jovanotti, Cremonini, Bat for Lashes, Anna Calvi, Elbow.. mentre il master è affidato ad un multivincitore di premi grammy americano che ha lavorato con Lady Gaga, Taylor Swift e molti altri.