Massaroni Pianoforti pubblica il singolo “San Francesco”

Online “San Francesco”, la canzone di Massaroni Pianoforti che anticipa il nuovo album di inediti in arrivo a gennaio per Maremmano Records

Massaroni Pianoforti ci introduce ancora una volta nel suo universo musicale e concettuale da cui affiorano alcune nobilissime tracce della canzone d’autore italiana, metabolizzate attraverso una personale vena ironica, talvolta venata d’amarezza, attraverso la quale può permettersi di affrontare in maniera inedita il tema più trattato del mondo: l’amore.

“In un momento storico in cui tutto scrolla veloce, il verso “L’Amore è tempo che vuole” contenuto nell’incipit del brano San Francesco ne rappresenta l’antitesi – racconta Massaroni Pianoforti. È da una vita che ci interroghiamo – attraverso canzoni, libri, saggi, film e quant’altro – su questo tema ed oggi, più per esperienza che per maturità, credo che l’amore non sia un qualcosa d’improvviso come il classico colpo di fulmine ma qualcosa di più profondo, che ha bisogno di tempo per essere compreso e di tempo anche per staccarsene. In San Francesco ho voluto smascherare l’attrazione fisica, e raccontare che l’amore richiede tempo e pazienza, per non incorrere in una quasi scontata ed inevitabile disfatta sentimentale”.

La produzione è di Andrea Massaroni. Il sax è un regalo di Enrico Gabrielli.

Un brano che diverte, fa pensare e che ci restituisce suggestioni piacevoli, rese grazie ad un impianto sonoro originale.

CREDITI

Musica e Testo di Gianluca Massaroni

Produzione Artistica di Andrea Massaroni

Gianluca Massaroni, voce, chitarra acustica

Andrea Massaroni, basso, chitarra, programming

William Nicastro, basso

Elia Pozzi, batteria

Enrico Gabrielli, sax

MASSARONI PIANOFORTI BIO

Massaroni Pianoforti nonostante il nome d’arte al plurale, è uno solo. Accordatore di pianoforti, è stato uno dei primi a capire che il crowdfunding è il suo modus operandi per preservarsi quella libertà artistica ed intellettuale di cui non può farne a meno – e ne ha fatti poi quattro.

Esordisce nel 2009 come Gianluca Massaroni con l’album L’Amore Altrove uscito per Radiorama/Sugar e prodotto da Eros Ramazzotti. Nel 2013 pubblica il secondo album, Non date il salame ai corvi (BMG/Universal) che vede alla produzione artistica Cesare Malfatti (La Crus) e Maurizio D’Aniello; il terzo disco, GIU, esce nel 2017. Rolling Pop è il suo quarto album, uscito il 25 ottobre 2019 per l’etichetta Cramps Records/Sony sotto la direzione artistica di Davide “Boosta” Dileo e Andrea Massaroni, al quale segue un Bootleg auto-prodotto dal titolo BASP – Live Session (2023).

È un artista che non è facile collocare nelle varie correnti musicali che si sono succedute in questi anni; per lui le etichette sono sempre e solo state delle mode del momento a cui non si è mai sentito parte e se proprio di indie si deve parlare, proprio per la sua attitudine non convenzionale agli schemi ben lubrificati del mercato discografico, lui preferisce definirsi indipendente ma nell’accezione più pura del termine.

A gennaio 2024 uscirà il suo nuovo album dal titolo “Maddi – L’amore è tempo che vuole” per l’etichetta Maremmano Records, disco che vede alla produzione artistica sempre suo fratello Andrea, musicista di talento e turnista consolidato, con cui ha già collaborato nell’album Rolling Pop. Ad anticipare l’uscita dell’album sarà proprio il brano San Francesco.