L’azienda UNGUESS inserita tra i Campioni della Crescita 2024

UNGUESS, prima azienda a portare in Italia il metodo Crowdtesting, è stata inserita tra i Campioni della Crescita 2024

UNGUESS (https://unguess.io/it/), azienda attiva nel settore del crowdsourcing per test di servizi digitali, è stata riconosciuta per il primo anno tra i Campioni della Crescita 2024 (da La Repubblica Affari&Finanza e l’Istituto Tedesco ITQF), le 800 imprese italiane con la più grande crescita di fatturato registrata nel triennio 2019-2022.

UNGUESS si è classificata in posizione 82 su 800, con una crescita annuale di fatturato nel triennio del +68% (da circa €1 milione a €4,8 milioni) e un numero di dipendenti passato da 14 a 58. Numeri che trovano conferma anche nel 2023, in cui la crescita si prospetta superiore al +50% in entrambe le metriche.

La classifica Campioni della Crescita, giunta quest’anno alla sua sesta edizione, vuole evidenziare le aziende italiane con la maggiore espansione economica, a testimonianza di realtà aziendali prospere e in salute.

“Quando ci guardiamo indietro rimaniamo sempre piacevolmente stupiti da quanta strada è stata percorsa da UNGUESS in questi anni – afferma Luca Manara, CEO e co-founder di UNGUESS – questo nuovo tassello si somma ai tanti traguardi raggiunti negli anni e per i quali siamo immensamente fieri. Far parte delle imprese riconosciute tra i Campioni della Crescita 2024 per noi è una conferma tangibile della visione aziendale e una concreta opportunità per dimostrare la nostra capacità imprenditoriale. Il nostro obiettivo per il futuro è quello di continuare ad aiutare le aziende nel realizzare prodotti digitali al massimo livello di qualità e sicurezza, portandole a rispettare e superare le aspettative degli utenti e le esigenze del mercato”.

UNGUESS

Nata nel 2015 all’interno del centro di ricerca “Mobile Lab” del Politecnico di Milano, sede di Cremona, da un’idea di tre ex studenti – Edoardo Vannutelli, Filippo Maria Renga e Luca Manara, oggi Ceo della startup – UNGUESS è stata la prima in Italia ad utilizzare la metodologia del crowdtesting per ottimizzare qualità, sicurezza ed esperienza d’uso dei prodotti e servizi digitali delle aziende. Grazie al crowd ed alla piattaforma tecnologica realizzata, UNGUESS riesce ad offrire in modo veloce ed efficace test, approfondimenti e feedback rilevanti perché provenienti dagli utenti e a testare una grande varietà di dispositivi ed interfacce digitali disponibili. L’offerta commerciale di UNGUESS si basa su tre linee di prodotto: 1. UNGUESS Quality, che permette di identificare e risolvere velocemente errori del prodotto digitale (bug); 2. UNGUESS Experience, che consente di raccogliere dati sull’esperienza d’uso degli utenti ottimizzando User Experience e Customer Experience; 3. UNGUESS Security, che fa leva su una community di ricercatori di cybersecurity per identificare e risolvere velocemente le vulnerabilità degli applicativi (programmi di Bug Bounty). UNGUESS nel gennaio del 2023 ha chiuso un aumento di capitale di 10 milioni di euro guidato da Fondo Italiano d’Investimento SGR, attraverso il Fondo Italiano Tecnologia e Crescita – “FITEC” a cui hanno partecipato anche P101 SGR con i suoi due veicoli: Programma 102 e ITA500, gestito in delega per Azimut, Italian Angels for Growth (IAG), Club degli Investitori e Club Italia Investimenti 2.