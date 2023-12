Anton Bergman e Emma AdBåge pubblicano “Per davvero, Ester?”

Dalla Svezia arrivano le avventure di Ester: una nuova storia che suscita domande e riflessioni sull’Altro. A. Bergman e E. AdBåge firmano per “Per davvero, Ester?”

Una serie che suscita riflessioni e domande importanti quella scritta da Anton Bergman, pseudonimo di Maria Skymne, editrice, scrittrice e traduttrice svedese e illustrata da Emma AdBåge. Le avventure di Ester, la strana bambina, misteriosa e intrigante perché diversa da tutte le altre, che arriva nella classe di Signe e le scombussola la vita, sono una delicata riflessione sull’amicizia, sulla vita e sugli altri: Per davvero Ester (il nuovo titolo in libreria per Beisler) è la nuova divertente avventura delle due amiche inseparabili, diverse che più diverse non si può in cui il tema principale è l’Altro, il diverso da te, che in questo caso è l’altro bisognoso. La vulcanica Ester troverà i modi più pazzi per raccogliere fondi destinati ai bambini profughi. Una mirabolante scia di colpi di scena, di quelli che lasciano con il fiato sospeso e addolciscono il cuore.

Anton Bergman è uno pseudonimo di Maria Skymne. Traduttrice e scrittrice di storie per bambini, il suo libro più noto è La Ester più Ester del mondo, che è diventato anche uno spettacolo teatrale molto diffuso nelle scuole svedesi. Il volume è stato scelto come “White Raven” ed è stato tradotto in cinque lingue. Maria Skymne ha lavorato anche come editor, editore e layout designer. Nel 2011 ha avviato la casa editrice Hippo

Emma AdBåge è una delle più apprezzate autrici e illustratrici di libri per bambini di nuova generazione. Ha ottenuto molti riconoscimenti in Svezia. Vincitrice del premio August e del Premio Andersen con La Buca (2020), con Beisler Editore ha scritto e illustrato Il Regalo (2020) e Facciamo che io ero un Supereroe (2021). Ha illustrato inoltre Stupido disegno (2022), scritto da Johanna Thydell, e il primo volume di Ester, La Ester più Ester del mondo (2021), che è stato selezionato per la longlist del Premio Strega Ragazze e Ragazzi 2022. Attenta osservatrice del mondo infantile, riesce a fotografare le piccole situazioni quotidiane secondo la prospettiva dei bambini, per dare spazio alle loro più vive ed autentiche emozioni.

Samanta K. Milton Knowles, laureata in Studi Interculturali con una tesi sulla traduzione cinese di Pippi Calzelunghe e in Scienze Linguistiche con una tesi dal titolo “Tradurre Astrid Lindgren”, lavora come traduttrice editoriale dallo svedese, dall’inglese e dal danese dal 2014. È rielaboratrice e curatrice dell’ultima versione di Pippi Calzelunghe, pubblicata da Salani nel 2020.