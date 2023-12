Tony Estruch nelle librerie con “Geniotipo”

Nel suo libro Tony Estruch rivela che non è necessario fare nulla di speciale per diventare un genio: basta scoprire e coltivare ciò che già siamo

Sei un Infinito, come Platone e Maria Montessori, il cui talento consiste nell’aprire nuove strade nella conoscenza? Oppure un Pentagono, dotato di una grande forza di volontà e di un’insaziabile curiosità, come Leonardo da Vinci e Albert Einstein? O ancora, sei una Stella, capace di risplendere di luce propria grazie a doti particolarissime, come Mozart e Freddie Mercury?

Tony Estruch ha creato il test del geniotipo, diviso a seconda delle propensioni di ognuno in nove categorie che spaziano dalle attitudini organizzative al genio creativo, dalle capacità di adattamento all’abilità nel comprendere le emozioni. Ma non conta solo individuare in cosa si eccelle: come spiega l’autore, è fondamentale anche comprendere i punti di forza e di debolezza del proprio profilo, in modo da avere chiaro in quali direzioni lavorare su di sé per esprimere al meglio le proprie potenzialità. Con uno stile semplice, diretto e stimolante, Tony Estruch rivela che non è necessario fare nulla di speciale per diventare un genio: basta scoprire e coltivare ciò che già siamo.

Nato a Barcellona nel 1981, Tony Estruch si è formato come musicista. Ha iniziato a leggere le partiture prima dei libri e da allora la musica lo ha sempre accompagnato, al punto che a 19 anni ha fondato le sue prime tre aziende, tutte legate al mondo dei suoni. Grazie alle sue esperienze come imprenditore, manager e artista, che lo hanno portato a gestire e osservare un gruppo di lavoro di oltre cento persone, è nato lo studio del genotipo, al quale ha dedicato gli ultimi dieci anni collaborando con una squadra di professionisti ed esperti di sviluppo personale.