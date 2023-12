Su Rai 2 The Rookie con gli episodi “Un passo indietro” e “L’elenco”: la trama

Sono “Un passo indietro” e “L’elenco” i due nuovi episodi in prima visione assoluta della serie “The Rookie” con Nathan Fillion nel ruolo di John Nolan, la recluta più anziana della polizia di Los Angeles, in onda venerdì 15 dicembre alle 21.20 su Rai 2. Nel cast anche Alyssa Diaz, Richard T. Jones, Melissa O’Neil, Eric Winter, Mekia Cox, Shawn Ashmore, Jenna Dewan, Tru Valentino.

In “Un passo indietro”, Genny si è trasferita a Los Angeles. Con l’aiuto di Nolan sta per finire di mettere a posto la casa ma suo figlio non sembra felice del cambiamento. Il viaggio di Grey e Luna a New York dove la figlia, Dominique, si è trasferita per studiare, li porterà a scoprire tante cose di lei di cui non erano a conoscenza. Un uomo, dopo essere stato inseguito e arrestato, muore nella sua cella di prigione e Celina rischia un’accusa per omicidio. Lucy e Chris, nonostante i dubbi, cercano una casa per andare a vivere insieme ma un invito di Tim farà finalmente prendere una decisione a Lucy.

Nell’episodio “L’elenco”, mentre si trova in banca con James, Harper riconosce un rapinatore e lancia l’allarme. Dopo una sparatoria in cui rimane ferita una ragazza, il sospettato riesce a fuggire. Il bandito sembrerebbe aver agito in un modo diverso dal solito: ha fatto aprire 17 cassette di sicurezza quando nelle altre rapine si accontentava di prendere solo contanti. Che cosa cercava? informazioni riservatissime rubate all’Fbi. Nel frattempo, la storia d’amore tra Lucy e Tim prosegue e, mentre Lopez dichiara al marito di non essere pronta ad avere subito un altro figlio, Harper e James chiedono a Lopez e Wesley di prendersi cura di Leah nel caso capitasse loro qualcosa di grave.

Chiude la serata l’episodio “Impresa azzardata” della quarta stagione di “The Rookie”: Lucy si mette alla ricerca del padre biologico mentre Randy pensa di essere un cacciatore di taglie.