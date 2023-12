Previsioni meteo 15 dicembre 2023: piogge al Sud

Le previsioni meteo di oggi, venerdì 15 dicembre 2023: tempo stabile sulle regioni centro-settentrionali, maltempo al meridione

Weekend al via con condizioni meteo stabili sulle regioni del Nord e del Centro Italia, anche se è tornato il freddo invernale. Discorso diverso invece al Sud, dove nella giornata di oggi non mancheranno piogge e nevicate sui rilievi appenninici. Il maltempo insisterà al Sud peninsulare anche domani, mentre per domenica è atteso un generale miglioramento del tempo che risulterà stabile su tutta la Penisola. A seguire si intravede una nuova rimonta anticiclonica, con temperature in rialzo la prossima settimana.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, venerdì 15 dicembre 2023.

Al Nord: Al mattino nuvolosità in transito e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto. Al pomeriggio ancora tempo stabile su tutte le regione con nubi sparse e spazi di sereno. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite al Nord-Ovest, locali piogge sulla Romagna. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli dai quadranti nord-orientali. Mari poco mossi o quasi calmi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con nuvole in transito e schiarite, deboli piogge sull’Abruzzo. Al pomeriggio nessun variazione con tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi salvo deboli precipitazioni sull’Abruzzo. In serata locali nevicate sull’Appennino fino a 700-800 metri, nuvoloso ma asciutto altrove. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari molto mossi o agitati.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile su tutte le regioni con piogge e temporali sparsi, più asciutto sulla Sardegna. Al pomeriggio nessun variazione con tempo instabile su regioni Peninsulari e Sicilia. In serata si rinnovano condizioni di instabilità con precipitazioni diffuse e neve in calo fino a 900-1100 metri. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati o forti dai quadranti nord-orientali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .