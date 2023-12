Msc Crociere ordina due nuove navi World Class

MSC Crociere ha confermato a Chantiers de l’Atlantique l’ordine per due nuove navi alimentate a gas naturale liquefatto (Gnl)

Le due unità – attualmente denominate World Class 3 e 4 – fanno parte della «World Class» e sono parte di un accordo complessivo che prevede l’opzione per una quinta nave. Le due nuove navi saranno consegnate, rispettivamente, nel 2026 e nel 2027.

Le prime due unità della «World Class» – MSC World Europa e MSC World America – sono al momento le navi più efficienti del settore crocieristico dal punto di vista energetico e ambientale, con prestazioni nettamente superiori ai requisiti EEDI (Energy Efficiency Design Index) previsti dalla International Maritime Organization (IMO). Le due nuove navi rappresentano l’evoluzione di un prototipo già all’avanguardia e adottano soluzioni innovative per massimizzare l’efficienza energetica, grazie all’utilizzo estensivo per il recupero di calore e di altre soluzioni in grado di ridurre ulteriormente le emissioni.

Le nuove unità saranno inoltre predisposte per l’utilizzo di una gamma di carburanti alternativi, tra cui il bio-metano, il metano sintetico e il metanolo verde. Le navi saranno dotate anche di motori di nuova generazione a combustione interna a doppia alimentazione che riducono le emissioni fuggitive di metano. Pierfrancesco Vago, Executive Chairman di MSC Crociere, ha dichiarato: «Siamo orgogliosi di rafforzare ulteriormente la nostra partnership ormai ventennale con Chantiers de l’Atlantique. Insieme abbiamo realizzato ben 18 navi, con la 19esima attualmente in costruzione. La World Class è un prototipo davvero innovativo. Stiamo costruendo alcune delle navi più avanzate al mondo. Ci impegniamo a ricercare e a investire nelle tecnologie ambientali del futuro per renderle velocemente disponibili, onde assicurare il continuo progresso del nostro percorso di decarbonizzazione finalizzato a raggiungere le zero emissioni nette di gas serra entro il 2050».