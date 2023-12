Il film “Judy”, biografia della Garland, su Rai Movie: ecco la trama

“Judy”, struggente biografia della Garland con Renée Zellweger, premio Oscar per la migliore interpretazione, su Rai Movie: la trama del film

Icona del cinema hollywoodiano degli anni Quaranta, Judy Garland ha avuto una vita ricca di successi, ma anche di profondi drammi personali. Dietro la sua fortunata carriera cinematografica, si nascondeva infatti una donna fragile, segnata dai numerosi matrimoni falliti e dalla dipendenza da farmaci.

Il regista Rupert Goold, attivo principalmente in campo teatrale, in “Judy” – in onda venerdì 15 dicembre alle 21.15 su Rai Movie – si impegna a far riscoprire la Garland, proponendola senza filtri in tutta la sua complessità emotiva e raccontando risvolti meno noti della sua vita. Il film è una struggente biografia della donna, oltre la diva, basato sul dramma teatrale di Peter Quilter “End of the Rainbow”, chiaro riferimento al brano “Somewhere Over the Rainbow” che rese celebre la Garland nel film “Il mago di Oz”.

“Judy” ha ottenuto ampi consensi di critica e di pubblico, e importanti riconoscimenti, in particolare l’Oscar come miglior attrice a Renée Zellweger, interprete malinconica della Garland.