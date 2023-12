I No Good in radio con la rivisitazione de “Il pescatore”

La rivisitazione punk rock del noto brano di Fabrizio De Andrè “Il pescatore” nel nuovo singolo dei No Good in radio e in digitale

Quale miglior modo per onorare uno dei più grandi artisti italiani se non con una rivisitazione in chiave punk-rock di uno dei suoi brani? Questo è il caso della band udinese No Good che, con la loro versione de “Il Pescatore” di Fabrizio De André, rende omaggio al cantante genovese, da sempre fonte d’ispirazione per il gruppo.

La cover dei No Good, presentata live sin dal primo concerto della band, si ispira al celebre arrangiamento della P.F.M. e rappresenta un incontro di stili e di culture musicali che non può che portare ad un risultato unico.

Il brano è stato registrato, mixato e masterizzato presso “Angel’s Wings Recording Studio & Arts center” da Nico D’Odorico.

I No Good sono una band punk rock italiana formatasi a Udine alla fine del 2019.

Nell’ottobre del 2020 pubblicano il loro primo album Storia di Anonima Controtendenza, composto da 9 tracce.

Lo stile della band può definirsi come un misto tra il punk e il pop alternativo, seguendo lo stampo di band d’oltreoceano come Bad Religion, Misfits, Ramones e dei nostrani Prozac e Punkreas, con un occhio di riguardo anche per la musica cantautorale italiana. Dopo un periodo di pausa, l’attività della band riprende nel 2022 con la pubblicazione dei singoli Halloween Freak (maggio 2022), Ciccione Rosso (dicembre 2022) e La Nebbia (aprile 2023, video ufficiale disponibile su YouTube).

Nel maggio 2023 la band entra nuovamente in studio per registrare la propria versione, in chiave punk rock, della canzone “Il Pescatore” di Fabrizio De André e a Luglio 2023 inizia la collaborazione con Sorry Mom!.