Previsioni meteo 14 dicembre 2023: piogge sparse al Centro-Sud

Le previsioni meteo di oggi, giovedì 14 dicembre 2023: tempo in miglioramento al Nord, piogge sparse sulle regioni centro-meridionali

Condizioni meteo in miglioramento al Nord Italia dopo l’intenso passaggio perturbato di ieri. Nella giornata di oggi avremo infatti assenza di precipitazione al settentrione mentre saranno possibili isolate piogge al Centro, Sardegna e Sud peninsulare. Il weekend inizierà poi con tempo stabile sulle regioni centro-settentrionali mentre l’instabilità permarrà al meridione. Domani e domenica infatti saranno possibili piogge su Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia con neve sui rilievi appenninici.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, giovedì 14 dicembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo instabile con molte nuvole in transito associate a precipitazioni sparse. Al pomeriggio ancora fenomeni diffusi, generalmente di debole intensità, più asciutto sull’Emilia Romagna. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile o perturbato con piogge e acquazzoni diffusi. Neve in calo fin verso i 1200-1500 metri. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con molte nuvole in transito. Al pomeriggio nessun variazione con tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi. In serata tempo in peggioramento a partire dalla Toscana con piogge e temporali, più asciutto altrove. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con molte nuvole in transito. Al pomeriggio nessun variazione con tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi. In serata tempo in peggioramento a partire dalla Sardegna con piogge e temporali, più asciutto altrove. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .