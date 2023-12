L’oroscopo di oggi, giovedì 14 dicembre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, giovedì 14 dicembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Se vuoi l’amore non resta che muoverti, incontrare amici, frequentare gente nuova. Novità di lavoro!

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Nel pomeriggio c’è una bella energia in arrivo e, proprio in questo momento, riceverai una bella conferma. Novità nella sfera sentimentale.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Giornata che ti obbliga a mollare ogni tristezza: anche se hai incombenze e pensieri, ti impone di abbandonarti al sorriso e al senso dell’umorismo. Ecco che arrivano giornate speciali nei rapporti con gli altri. Incontri importanti…

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Non è facile scendere a patti con ciò che prova il tuo cuore, le tensioni sono alte, l’ansia è eccessiva. Attenzione questa sera a non parlare troppo, potresti metterti contro qualcuno…

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Stai alla larga dallo stress eccessivo. Se in famiglia, da tempo, si trascinano discussioni o tensioni, è arrivato il momento di chiarire tutto quello che non va… Amore in lieve recupero.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Non sei il tipo che chiede favori: in questi giorni pretendi che quantomeno ti sia riconosciuto l’impegno che hai profuso nell’ambito del lavoro o nella vita familiare.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Giornata buona per chi ha un’attività o lavora in proprio. Alcune delle cose che fai saranno utili per riscattare un’amicizia o risvegliare la passione…

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Spunti positivi in arrivo, ma rimanda decisioni importanti ed evita discussioni inutili. Il tradimento non paga, ma una presunta o reale infedeltà ha rappresentato il mezzo per risvegliare un rapporto ormai logoro…

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Tutte le cose che stai facendo sono importanti, è come se un riflettore fosse puntato su di te! Ma, proprio per questo, sono raddoppiate le responsabilità, non farti prendere da riflessioni amare.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Per quanto riguarda il lavoro questo periodo ti premia per gli sforzi che hai fatto fino ad ora. Se una persona deve darti delle risposte o se cerchi delle conferme in amore, questo è il periodo giusto per farti valere; successo.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Per i giovanissimi senza lavoro inizia una fase di apprendistato o di ricerca che sarà importante in vista dei prossimi mesi, non sottovalutare l’amore.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Non ci sono difficoltà in vista quindi devi essere ottimista e se hai qualche problema da risolvere, rischia senza paura. Lascia parlare il cuore, anche se ha parole confuse: potrai ridare calore alla tua storia d’amore solo se ne vale la pena.