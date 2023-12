“Master Rolex” è il libro tributo firmato Mondani

Master Rolex è un libro tributo che rappresenta un’occasione per ricostruire e celebrare gli orologi che hanno fatto la storia, svelando curiosità sia tecniche che intriganti

“Master Rolex” è il libro scritto a quattro mani dai gotha mondiali del settore degli orologi di lusso: Guido e Giorgia Mondani. Un volume iconico, da collezione in edizione limitata, un’occasione per celebrare il brand Rolex e le sue creazioni uniche nel panorama del lusso.

Guido è universalmente riconosciuto tra i massimi esperti Rolex, mentre la figlia Giorgia è famosa sia come imprenditrice digitale del mondo degli orologi che del segmento luxury. E’ stata Ambassador Chopard sul Red Carpet del 80Festival del Cinema di Venezia, nonché creatrice e conduttrice del seguitissimo format social “Un caffè con Giorgia”, in cui intervista personaggi del cinema, della musica e dello spettacolo come, per esempio, Luca Argentero. L’attore, in puntata, ha raccontato di quanto sia importante per lui il tempo, dei momenti più rappresentativi della sua vita, del suo amore per la moglie Cristina Marino e della sua associazione.

Giorgia Mondani ama parlare di orologi con gli attori di oggi e narrare le passioni di quelli di ieri nel suo libro. E’ il caso, per esempio, del “Rolex Dayton Paul Newman 6239”, battuto all’asta da Phillips per 17.8 milioni di dollari, probabilmente l’orologio più iconico di sempre.

O il mitico ROLEX GMT-MASTER, battuto a 1.952.000 dollari, che Marlon Brando indossò in “Apocalypse Now”, l’epico film girato da Francis Ford Coppola nel 1979. Si presenta privo della tipica ghiera girevole prevista per questo modello perché un membro della produzione suggerì all’attore di non indossare il Rolex con la ghiera per rendere il personaggio più credibile, trattandosi di un colonnello dell’esercito sperduto nella jungla. Il modello acquisì ancora più di valore grazie all’incisione “M. Brando” fatta dallo stesso attore con una penna elettrica.

“Master Rolex è un libro tributo che rappresenta un’occasione per ricostruire e celebrare gli orologi che hanno fatto la storia, svelando curiosità sia tecniche che intriganti. Una pubblicazione da collezione, perfetta anche come prezioso regalo di Natale, in grado di sorprendere anche le persone più esigenti.” dichiara Lady Giorgia.

Non è solo un libro ma un vero e proprio viaggio di approfondimento nella storia Rolex, un’edizione limitata di mille copie che ripercorre l’evoluzione di un marchio, che illustra un settore in evoluzione ed evidenzia come l’orologio si sia trasformato da strumento con la semplice funzione di segnare il tempo a oggetto di status sociale, adatto per chiunque voglia ampliare la propria conoscenza, anche in un’ottica di investimento.