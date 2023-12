L’oroscopo di oggi, mercoledì 13 dicembre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, mercoledì 13 dicembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Oggi non fare passi azzardati. C’è stato un distacco, un allontanamento o un piccolo dispiacere in famiglia da superare.

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Sembra che tutti ce l’abbiano con te, le provocazioni sono assurde e la realtà è che sembri molto più ostinato. E chi è in coppia è troppo preso da vicende di lavoro o economiche: è da sfruttare un’intuizione nel lavoro…

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Inizia un nuovo percorso che porta lontano e forse anche a fare delle scelte nuove. Puoi recuperare una storia che sembrava finita… sempre che ti interessi ancora!

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Notizie da fuori, telefonate, messaggi importanti, bisogna battere il ferro finché è caldo, incontri di lavoro, giornata utile, oggi molti ascolteranno le tue parole.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Giornata faticosa ma i risultati sono positivi, nei rapporti con Vergine e Pesci ci sono piccole tensioni. Nuovi incarichi, opportunità.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

Sarebbe bene curare le questioni legali o legate ad eventuali trattative. Debolezza ma anche incapacità di mantenere la calma proprio in questa giornata.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Scelte forzate, un cambio di lavoro, per qualcuno dall’anno scorso addirittura di casa o di ambiente. Se c’è qualcosa da discutere non rimandare nulla a domani.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

L’amore torna in primo piano, a questo punto resta solo l’attività che costa un po’ di più per investimenti fatti di recente, si può prendere qualcosa in più in futuro.

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Giornata ottima per le iniziative di grande respiro, per le transazioni finanziarie, per tutte le questioni di ordine legale. Se sei solo giornata eccellente che ti permette anche di fare nuovi incontri!

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Una situazione discreta per i contatti; esami e colloqui favoriti. Per qualcuno ora è possibile ritornare ad amare come un tempo. Se hai fatto un errore o pensi di esserti allontanato troppo da una persona sarà possibile recuperare…

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

Alcuni possono ricevere risposte di lavoro che fino ad un paio di mesi fa sembravano difficili da ottenere. Sei più motivato in amore.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Tensioni di lavoro, più che altro difficoltà nel trovare un equilibrio. C’è qualche incomprensione da sanare in amore.