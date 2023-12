“Migliore amico” è il nuovo singolo di Geepsity

Disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme di streaming digitale “Migliore amico”, il nuovo singolo di Geepsity

“Migliore amico” è un brano Pop Rap con un testo molto intimo ed una melodia più spensierata, con toni malinconici ma anche di rivalsa e speranza.

Spiega l’artista a proposito del brano: “Questo brano è molto importante per me, ha un testo molto personale e parla di temi come l’ansia o la perdita di una persona cara, cose che tutti provano o hanno provato durante la loro vita, ma parla anche di temi più personali che possono aiutare ad entrare un po’ nel mio mondo, una sorta di biglietto d’ingresso nella mia mente, infatti l’ho scelto come singolo, proprio per questi motivi”.

Il visual video di “Migliore amico” è un loop in stile cartoon un po’ malinconico, che raffigura l’alter-ego animato di Geepsity mentre cammina pensieroso per una strada che sembra non finire mai. I colori, co-protagonisti del video, hanno un significato simbolico che riflette il mood del brano e, così accesi e irrealistici per un contesto urbano, rappresentano l’interiorità dell’artista, immerso nel proprio mondo e nei propri pensieri.

Biografia

Gianmarco Fregnani, in arte Geepsity, è un artista classe 2000 originario di Forlì. Fin da piccolo sviluppa una grande passione per la musica e inizia a studiare sassofono. Capisce in fretta che la sua vera passione è la scrittura, influenzato anche dal Rap e dalla cultura Hip-Hop a cui è molto interessato, ma anche dal Pop e generi meno datati come l’Antipop e l’Hyperpop. A 21 anni decide di provare a pubblicare qualche singolo indipendente alla ricerca di uno stile personale, ed attualmente sta lavorando ad un primo EP ufficiale con Kimura.

“Migliore amico” è il nuovo singolo.