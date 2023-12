Lupofiumeleggenda pubblica il suo primo album

Si intitola (Dialoghi italiano) ed è il primo EP solista di LUPOFIUMELEGGENDA: il disco è disponibile sulle piattaforme streaming

“(Dialoghi italiano)” è il titolo del primo ep solista di Nicolò Verti, in arte Lupofiumeleggenda,disponibile su tutte le piattaforme digitali distribuito da Altafonte Italia. Il titolo, preso in presto dal mondo della pornografia, gioca su un concetto un po’ beffardo e paradossale: nel 2023, le persone trovano eccitante il dialogo, ancora e più che mai. Un dialogo che è davvero una necessità, un dialogo non necessariamente verbale, ma fatto anche di contatto e sguardi, silenzi condivisi e ascolto, sensazioni, connessioni, emozioni brutali e contrastanti da vivere insieme a quello che si sceglie come proprio partner. Ogni canzone dell’EP è un episodio dedicato a questo tema. Lupofiumeleggenda si presenta come autore di canzoni, canzoni pop, proponendo un lavoro che mantiene orgogliosamente le radici nella tradizione della musica “leggera” italiana (in particolare per quanto riguarda la “forma canzone” e l’approccio alla scrittura del testo) cercando allo stesso tempo di applicare soluzioni di metrica, linguaggio e scelte sonore talvolta inusuali e raffinate. Fra le references citate per descrivere il sound di “(DIALOGHI ITALIANO)” troviamo artisti come Post Malone, Dayglow, Surf course, Beach fossils, DIIV. Mixato e masterizzato da Giovanni Vitulano (già producer e mix engineer per BigMama e Maison Margot).

Anticipato dai singoli Troppi Anni, AXL e DOPE, entrati in playlist come “Fresh Finds” di Spotify e “Super Indie” di Apple music. l’EP è stato interamente scritto e prodotto insieme ad Emanuele Santona, bassista e coautore della band “I SEGRETI”. Ai singoli già pubblicati si aggiungono i brani “Amateur” e la focus track “Nuova luce”. Chiude il disco, “Ho bisogno di te”, una canzone acustica registrata in presa diretta con l’intento di creare quell’atmosfera intima che Nicolò e Santona sentivano necessaria per mettere il punto finale al concept del disco.

“Nuova luce” è probabilmente la canzone più autobiografica di tutto l’EP. il racconto di un ragazzo sempre in bilico fra i sogni e la concretezza, fra l’insicurezza ed il “muso duro” da offrire alla vita, fra la serietà ed il bisogno di evasione. ll testo è anche un inno alla condivisione emotiva col partner. Nuova luce è un brano scritto in treno alle sei del mattino mentre si va al lavoro a fine autunno con le cuffie nelle orecchie, il volume alto, il freddo addosso ed i sogni belli chiari e feroci davanti agli occhi.

“(DIALOGHI ITALIANO) parla di tutto quello che mi fotte in questa vita, il lavoro, il treno, la sveglia, la paura del futuro ed il senso di inadeguatezza…e poi parla d’amore che è esattamente ciò che mi salva. Pensavo che non avrei più scritto nulla e invece mi trovo qui già a pensare alle prossime canzoni”

TRACKLIST:

Troppi anni

Nuova luce (bedroom)

AXL

Dope

Amateur

Ho bisogno di te

LupoFiumeLeggenda è il progetto di Nicolò Verti, la stazione corrente di un percorso cominciato come band ed arrivato ad essere un progetto solista. LFL riparte da qui. Non c’è più una band, ma gli ingredienti sono gli stessi di sempre: L’influenza della provincia alla quale Nico appartiene (Borgotaro, Parma), la quotidianità, i sentimenti, le sensazioni e la potenza della natura come fonte ispiratrice, la ricerca su chitarre e testi con l’obiettivo di creare musica totalmente permeabile agli stimoli che il nostro tempo ci invia. LFL ha pubblicato un disco (FUL!) e un EP live (BROEASY live session) e ha aperto i live di numerosi artisti (Marta sui tubi, Wrongonyou, Moustache prawn, Selton, Samuel, Generic animal, Kruger).