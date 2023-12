Online l’EP di debutto di Martina Di Roma

Disponibile online su tutte le piattaforme digitali il disco di debutto di Martina Di Roma dal titolo “Invisible Pathways”

Esce su tutte le piattaforme digitali il disco di debutto di Martina Di Roma dal titolo “Invisible Pathways“. Un nuovo e definitivo capitolo per cantautrice del milanese, classe 1997, che qui mischia influenze jazz e un pop sofisticato e di respiro internazionale, un pianoforte complice e magnetico, e gli ultimi quattro anni della sua vita. Un disco intenso e personale, che diventa un’autobiografia musicale da cui diventa impossibile non lasciarsi assorbire.

“Invisible Pathways è un vero e proprio percorso, sono gli ultimi 4 anni della mia vita.

Mi piace pensare che dentro le nostre menti ci siano tanti percorsi, invisibili ovviamente, che possiamo intraprendere a seconda del momento della vita in cui ci troviamo. I miei sentieri mi hanno portata in luoghi solitari, carichi di ansia e preoccupazioni. Ho lottato contro dei mostri, ho corso nel buio, sono inciampata ma alla fine dei sentieri ho trovato la calma e la luce. Ogni brano racconta un momento particolare di questa corsa, un racconto in prima persona vero e sincero.“

SCOPRI IL DISCO:

https://open.spotify.com/album/7lVCoF49eiCs2FZiC4DJSq?si=knhoY-YCTmW2eBFyI3SPvg

TRACKLIST:

1. Bittersweet

2. Butterfly

3. The Acrobat

4. Interlude: Spiral

5. Blurry

6. Healing

BIO:

Martina Di Roma è una cantante e compositrice del milanese.

Si avvicina alla musica in tenera età, attraverso la danza e il canto. Si diploma in canto Jazz a Milano e frequenta il biennio di canto Jazz alla Siena Jazz University. Come solista e all’interno di ensemble suona in diversi locali e festival del milanese. Il 6 ottobre 2023 esce il suo primo EP “Invisible Pathways” preceduto dall’uscita dei singoli “Bittersweet” e “The Acrobat”. “Invisible Pathways” è un viaggio tra i pensieri e i momenti della vita della cantante, è un racconto in prima persona, sincero, di paure, insicurezza ma anche voglia di superarle.