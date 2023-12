Noor in radio e in digitale con il singolo “Cattive”

NOOR è una giovanissima cantante che torna sulle piattaforme streaming e in rotazione radiofonica con “Cattive”

NOOR, la giovanissima cantautrice diciottenne che ha vinto Area Sanremo 2022 e ha partecipato alla serata finale di “Sanremo Giovani” con il brano “Tua Amelie” a dicembre su Rai Uno torna con il singolo “CATTIVE” (Dischi dei Sognatori/Ada Music Italy) fresca della partecipazione al Sanremo Giovani World Tour 2023 che l’ha vista protagonista in 4 grandi eventi live all’estero (Tirana, Pristina, Belgrado, Sarajevo). Noor inoltre è una delle vincitrici di New York Canta, il Festival della Musica ltaliana di New York che l’ha vista volare nella Grande Mela per disputare la finale domenica 8 ottobre all’Oceana Theater di Brooklyn a New York.

Impossibile avere una relazione standard con un’artista, una ragazza che insegue un sogno, una romantica punk, Noor lo ammette e in “Cattive” detta le proprie regole smontando tutti i cliché romantici tipici: i fiori che non le bastano, le citazioni che dimentica e le videochiamate che ignora, poi quando vuole ruba un bacio fuori un concerto e promette che sarà per sempre, ma sempre e solo con le cattive.



Noor Amelie Mocchi in arte NOOR è una giovanissima cantante diciottenne che sin da bambina ha fatto della musica la sua più grande forma di comunicazione, una necessità per potersi esprimere, il più grande antidoto per combattere la sua timidezza. Studia canto, pianoforte e da un paio d’anni si è dedicata alla scrittura delle sue canzoni. Noor vive ad Urbino, figlia di papà italiano e mamma kirghiza, è cresciuta immersa in 2 mondi e culture diverse che hanno sviluppato in lei un connubio importante in cui la “musica” rappresenta da sempre l’unica costante, nonostante i tanti cambiamenti. Nel 2021 è una delle protagoniste della serie Rai “Tu non sai chi sono io”, a marzo 2021 pubblica il singolo “Respiro”, a maggio 2021 “A quando”. Ha vinto Area Sanremo con il brano “Tua Amelie” (DISCHI DEI SOGNATORI) e partecipato alla serata finale di “Sanremo Giovani”, in diretta su Rai Uno. Attualmente in sala di registrazione per la scrittura del suo primo album.