Nicola Daniele Coniglio in libreria con “Aiutateci a casa nostra”

Nicola Daniele Coniglio, professore di Politica economica presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, in libreria con “Aiutateci a casa nostra”

È vero che gli immigrati ci rubano il lavoro e abbassano i salari? Che abusano del nostro welfare? Che rallentano lo sviluppo? L’autore risponde a queste domande per spiegare come i migranti influiscono sulla nostra economia. E ne pone delle altre forse ancora più rilevanti per il nostro immediato futuro: perché senza immigrati il nostro sistema di welfare andrebbe a picco? Come possiamo attirare migranti con qualifiche elevate e perché farlo è fondamentale per l’innovazione? Perché ‘aiutarli a casa loro’ è come lasciare 50 euro sul marciapiede per evitare lo sforzo di raccoglierli? Perché investire sull’integrazione dei nuovi arrivati è vitale per l’economia italiana?

Nicola Daniele Coniglio è professore di Politica economica presso l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro. È il direttore italiano del Master in Economics of Globalisation and European Integration (EGEI) e collabora con numerosi centri di ricerca, tra i quali la Norwegian School of Economics e la United Nations Industrial Development Organization. Tra le sue pubblicazioni, oltre a saggi su riviste internazionali, L’esercito degli invisibili. Aspetti economici dell’immigrazione clandestina (con M.C. Chiuri e G. Ferri, Il Mulino 2007).