Papiro torna con la nuova canzone “Schiaffi”

La talentuosa artista siciliana Papiro torna con il suo ultimo singolo Schiaffi, disponibile in tutti i digital stores e in radio

Dopo aver conquistato il pubblico con i suoi brani Inimaginable e Wonder Woman, l’artista siciliana Papiro è pronta a lasciare il segno ancora una volta con il suo ultimo singolo, Schiaffi.

Dall’atmosfera evocativa, Schiaffi è un singolo che racconta la storia dell’artista attraverso una riflessione interiore. «Che colore hanno le cose che non si capiscono?», un interrogativo che rivela quel senso di ricerca espresso in questo brano.

Schiaffi, infatti, è un viaggio che, attraverso il racconto di momenti vissuti in prima persona e per mezzo di un’esplorazione interiore, porta Papiro a capire che tutto quello di cui aveva bisogno realmente, era di ritrovare sé stessa. Come una sorta di richiamo, le mille voci e i mille sospiri vibrano all’unisono in questo concerto soave e la guidano verso l’intuizione più genuina: la strada più felice passa proprio dal canto e dall’espressione di sé.

A tale proposito, l’artista dichiara: «Schiaffi è stata una scoperta per me. L’ho scritta in un brutto periodo, dopo aver vissuto una breve ma intensa storia che non credo si possa definire d’amore. Mi sentivo male, disperata, incompresa, presa in giro e trattata male. Scrivere questa canzone mi ha salvata. È stato sorprendentemente bello sentirmi meglio e successivamente accostare alle mie parole delle note che al contrario degli schiaffi suonassero come carezze. Perché la verità è che neanche un amore tossico può cambiare la mia natura. Non ho violenza da regalare e l’unico modo in cui voglio colpire è con la mia musica».

Nata a Catania il 03 Aprile 1993, cresce tra il palco e le quinte del Teatro Club Nando Greco, dove scopre il suo amore per l’arte. Nel 2003 si iscrive alla scuola media statale G. Nosengo per frequentare la classe a indirizzo musicale, scegliendo come strumento il pianoforte e prendendo parte al coro vista la sua predisposizione al canto. Negli anni successivi partecipa a diversi concorsi musicali e a molteplici progetti teatrali e cinematografici. Nel 2009 si trasferisce a Parigi dove resterà per nove anni, in cui consegue una laurea alla Sorbonne Nouvelle Paris 3 in Teatro con percorso Cinema, e un Master in Teatro specializzandosi in studi di retorica verbale e dell’immagine. Nel 2017 frequenta L’Accademia del Doppiaggio tornando in Italia, tra Milano e Roma. Nel 2021 dà inizio al suo progetto più importante come cantautrice sotto il nome di “Papiro” pubblicando le sue prime canzoni.