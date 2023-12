L’oroscopo di oggi, lunedì 11 dicembre 2023: le previsioni delle stelle

Vuoi sapere cosa ti succederà oggi? Le previsioni delle stelle con l’oroscopo del tuo segno zodiacale. Dalla pagina Instagram il.mio.oroscopo.del.giorno

L’oroscopo di oggi, lunedì 11 dicembre 2023, con le previsioni delle stelle per tutti i segni zodiacali. Scopri che cosa ti succederà.

Ariete

dal 21 marzo al 20 aprile

Ora bisogna cercare di darsi da fare in amore, un’amicizia può diventare qualcosa di più. E’ un momento in cui puoi fare pure ampi progetti per il tuo futuro. Verifica alcuni accordi di lavoro…

Toro

dal 21 aprile al 20 maggio

Situazioni vantaggiose per chi comanda in una azienda o deve fare scelte per il futuro. Gli incontri d’amore che nascono adesso sono efficienti.

Gemelli

dal 21 maggio al 21 giugno

Hai grande capacità di stare bene con gli altri e di ottenere consensi, le emozioni questo periodo possono valere molto. Nuove esperienze di lavoro importanti.

Cancro

dal 22 giugno al 22 luglio

Dal punto di vista sentimentale a volte le competizioni sono esagerate, e sul lavoro c’è da rivedere una certa scelta. Pomeriggio sottotono.

Leone

dal 23 luglio al 23 agosto

Amore un po’ agitato, per oggi chiedo un po’ di pazienza e prudenza in tutto. La sfera lavorativa è in grande fermento, perché non accetti certe condizioni che ti vengono imposte.

Vergine

dal 24 agosto al 22 settembre

E’ arrivato il momento della resa dei conti e anche di farti valere nell’ambito del lavoro. Amore in recupero e grandi emozioni in vista del futuro, non farti prendere dalle ansie inutili.

Bilancia

dal 23 settembre al 22 ottobre

Qualcuno può riscoprire l’amore dopo mesi di silenzi, bisogna vedere che tipo di amore! Sei specialista nell’infilarti in situazioni particolarmente contorte.

Scorpione

dal 23 ottobre al 22 novembre

Devi togliere un po’ di tempo al lavoro per dedicarti a risolvere un problema di famiglia. In amore forse sei proprio tu a non volerti troppo attaccare: prova a pensarci su!

Sagittario

dal 23 novembre al 21 dicembre

Fortuna e nuovi accordi, una situazione è meno pesante del previsto. Da notare un risveglio delle emozioni.

Capricorno

dal 22 dicembre al 20 gennaio

Non essere troppo critico; è vero che fai tutto da solo ma hai abituato gli altri a questo standard, non puoi tirarti indietro, nervosismo in agguato.

Acquario

dal 21 gennaio al 19 febbraio

La ripetitività di certe situazioni ti ha stancato, ma non è questo il periodo per buttare all’aria tutto quello che hai conquistato negli ultimi mesi.

Pesci

dal 20 febbraio al 20 marzo

Non bisogna perdere tempo, perché questa giornata sembra essere volta al benessere, bene con Vergine e Toro. Sogni d’amore più realizzabili. Novità per una collaborazione.