Esce “La strada in capo al mondo” di di Stéphanie Demasse-Pottier e Pauline Kerleroux

Per la linea editoriale Kids di 24 ORE Cultura Libri arriva in libreria e online una nuova proposta illustrata per i lettori più giovani. E’ uscito “La strada in capo al mondo” di Stéphanie Demasse-Pottier e Pauline Kerleroux.

La strada in capo al mondo è il racconto toccante di una bambina che con la famiglia si è trasferita in un’altra città. Traslocare in un posto lontano, in una nuova casa è un grande cambiamento, che le autrici affrontano attraverso l’uso dei colori primari e di illustrazioni dal forte impatto grafico e geometrico. Osserviamo così la vita quotidiana della bambina, che si muove alla scoperta degli edifici, dei colori, della gente e della sua nuova via dal nome così singolare: “la Strada in capo al mondo”. Scritto in prima persona dalla protagonista come lettera all’amata nonna che rivedrà soltanto a Natale, questo volume parla della scoperta dell’ignoto, dell’incontro con nuove persone e di quanto possa rivelarsi arricchente aprirsi al nuovo, nonostante le difficoltà.

Età consigliata: 6-8 anni