A “È sempre Mezzogiorno!” tante idee e il menu per Natale

A “È sempre Mezzogiorno!” in onda stamani su Rai 1 c’è già aria di festa: con Antonella Clerici tante idee e menu per Natale

Fiocchi rossi e lucine, il grande albero di Natale addobbato sullo sfondo e tante sorprese, idee e suggerimenti per i giorni di festa. Lunedì 11 dicembre alle 11.55 su Rai 1 Antonella Clerici riapre le porte di “È sempre mezzogiorno!”, il programma realizzato dalla direzione intrattenimento DayTime della Rai in collaborazione con Stand by me. In onda per tutta la settimana, fino al venerdì. Tanti gli ospiti attesi, tra cui Ficarra e Picone martedì 12 dicembre, Alketa Vejsiu giovedì 14 e Paolo Belli in collegamento per Telethon venerdì 15.

Dall’antipasto al dessert, i cuochi che si alternano ai fornelli suggeriranno idee per le ricette da gustare in compagnia di famigliari e amici. Antonella Clerici al loro fianco, ai fornelli, per spiegare ogni passaggio delle preparazioni e svelare trucchi preziosi. Nel cast fisso del programma Daniele Persegani, nel ruolo di professore, che settimanalmente guida in una nuova ricetta Giovanna Civitillo, che ogni venerdì consiglia al pubblico a casa una sagra o un luogo da visitare nel weekend.

Ad Angela Frenda il compito di raccontare una storia, un episodio, o un personaggio legato a un piatto particolare che viene cucinato in studio. Federico Quaranta, pronto ad aprire le finestre dello studio su nuove emozioni e incantevoli paesaggi italiani. Atteso anche Andrea Amadei, esuberante sommelier e gastronomo. E in studio tutti i giorni ci sono la nutrizionista Evelina Flachi, che esorta alla consapevolezza alimentare, il maestro panificatore Fulvio Marino, che inforna lievitati perfetti, dolci o salati e Lorenzo Biagiarelli, “signore degli aneddoti” di ogni puntata.

C’è poi Alfio Bottaro, nominato per questa nuova edizione assaggiatore ufficiale, e incontrastato, dei manicaretti preparati in studio. Torna il “gioco del Bonsai” accompagnato da molti nuovi giochi di questa quarta edizione: quello dei funghi ad esempio, il gioco degli animali nel bosco, il gioco delle cloche e tanti altri. In palio buoni spesa e kit di pentole. Per prenotazioni: 0645789090 oppure www.giocherai.it.