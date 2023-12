Previsioni meteo 10 dicembre 2023: bel tempo da Nord a Sud

Le previsioni meteo di oggi, domenica 10 dicembre 2023: inizia una fase di tempo stabile grazie al ritorno dell’anticiclone

Condizioni meteo stabili sull’Italia mentre si avvia alla conclusione il Ponte dell’Immacolata iniziato all’insegna del maltempo. Nella giornata di oggi avremo infatti cieli sereni o poco nuvolosi e assenza di precipitazioni, ad esclusione di deboli e isolate piogge sui rilievi della Calabria. Secondo i modelli meteo nei prossimi giorni avremo un’espansione dell’anticiclone da sud-ovest verso il Mediterraneo, e dunque avremo stabilità diffusa in Italia, con rialzo termico. Le temperature aumenteranno, portandosi su valori anche di 6-8 gradi sopra la media. L’Inverno dunque entra momentaneamente in pausa.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, domenica 10 dicembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo instabile con molte nuvole in transito associate a precipitazioni sparse. Al pomeriggio ancora fenomeni diffusi, generalmente di debole intensnità, più asciutto sull’Emilia Romagna. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile o perturbato con piogge e acquazzoni diffusi. Neve in calo fin verso i 1200-1500 metri. Temperature minime e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti sud-occidentali. Mari mossi o molto mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con molte nuvole in transito. Al pomeriggio nessun variazione con tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi. In serata tempo in peggioramento a partire dalla Toscana con piogge e temporali, più asciutto altrove. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con molte nuvole in transito. Al pomeriggio nessun variazione con tempo stabile con cieli irregolarmente nuvolosi. In serata tempo in peggioramento a partire dalla Sardegna con piogge e temporali, più asciutto altrove. Temperature minime e massime in rialzo. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari molto mossi o agitati.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .