L’uso di animali al circo e nei parchi acquatici a “Mi Manda RaiTre”

A “Mi Manda RaiTre” gli animali nei circhi e nei parchi acquatici. In sommario anche la qualità dei capi di abbigliamento

Un mese fa la vicenda di Kimba, leone fuggito da un circo sul litorale laziale e catturato dopo una “passeggiata” in città, ha riportato l’attenzione sul coinvolgimento, il trattamento e lo stato di salute di animali nei circhi e nei parchi acquatici: in questo momento sono circa 2000 gli esemplari coinvolti negli spettacoli circensi ma, secondo un recente sondaggio, il 76% degli italiani non vuole più vedere animali nei circhi.

Una legge delega per fissare tappe per “il superamento dell’uso degli animali nei circhi” esiste, ma il testo continua a subire rinvii – prossima scadenza ad agosto 2024 – mentre 25 stati europei hanno già provveduto ad adottare restrizioni per l’uso degli animali. Se ne parla a “Mi Manda RaiTre”, il programma condotto da Federico Ruffo e in onda domenica 10 dicembre alle 9.00 su Rai 3.

Natale si avvicina e in molti regaleranno e riceveranno in dono maglie e maglioni; la sensazione è che, rispetto al passato quando un buon maglione poteva essere indossato per un periodo lungo, i tessuti abbiano una qualità inferiore e tendano a deteriorarsi: è davvero così? Come sono fatti i capi che acquistiamo e che tipo di fibre contengono?

Tra gli ospiti Michela Brambilla, presidente LEIDAA; Paolo Selleri, direttore sanitario CVS (Centro veterinario specialistico) e fondatore della Clinica animali esotici; Antonio Buccioni, presidente Ente nazionali circhi; Joan Gonzalvo, Ionian Dolphin Project; Stefano Cavestro, Associazione italiana Chimica tessile e coloristica.