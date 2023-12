In libreria “Nel Segreto dei Nomi” di Maria Teresa Ciammaruconi

“Nel Segreto dei Nomi” di Maria Teresa Ciammaruconi: il romanzo si svolge all’inizio del Novecento, in un pittoresco paese della Calabria ionica, con la Grande Guerra da sfondo

Intrigante, appassionante e ricco di colpi di scena l’opera letteraria dell’autrice Maria Teresa Ciammaruconi, talentuosa scrittrice ormai romana di adozione che ha catturato l’attenzione del mondo letterario con il suo romanzo “Nel Segreto dei Nomi”. Questa opera narrativa è stata insignita del prestigioso Premio InediTO – Colline di Torino nel 2020, sezione Narrativa-Romanzo. E ora, grazie all’editore Ad Est dell’Equatore il libro è disponibile in tutte le librerie d’Italia da giugno di quest’anno. “Nel segreto dei nomi” è una storia affascinante dell’Italia all’inizio del Novecento, in un piccolo paese della Calabria jonica. La Grande Guerra fa da sfondo a questa epica narrazione, che affronta i temi dell’emigrazione, dei nuovi orizzonti e delle ferite che essa apre nelle vite delle famiglie coinvolte, e di una donna, Giovanna, moglie ineccepibile, che abbandonato il marito, uomo di specchiata onorabilità, otto figli e ogni garanzia, lotta contro i pregiudizi collettivi del tempo per ritrovare la propria dignità e libertà. Maria Teresa Ciammaruconi ha dimostrato un incredibile talento nel catturare l’essenza di un’epoca tumultuosa, facendoci conoscere una prospettiva intima sulle vite delle persone comuni che hanno vissuto tempi bui, ma allo stesso tempo, straordinari. Scrivendo con uno stile narrativo ricco e coinvolgente, l’autrice dipinge quadri vividi di personaggi principali, immergendoci nelle loro lotte, passioni e speranze. Il Premio InediTO – Colline di Torino, uno dei concorsi letterari nazionali più prestigiosi, ha premiato “Nel segreto dei nomi” per la sua straordinaria capacità di catturare l’immaginazione dei lettori e per l’abilità di Maria Teresa di intrecciare maestosamente storia ed emozione in un’unica trama coinvolgente. Un’opera che attraversa il tempo e rappresenta un contributo significativo alla letteratura contemporanea. Una valida opportunità per i lettori di conoscere una storia originale e quasi indimenticabile. Ad Est dell’Equatore – editore campano che ha reso possibile la pubblicazione di questo romanzo - è entusiasta nel condividere quest’opera con gli amanti della lettura e crede fermamente che Maria Teresa Ciammaruconi abbia un futuro nel variegato panorama letterario italiano. L’autrice è persona di talento con una passione sfrenata per la scrittura e una profonda comprensione della storia e al tempo stesse delle emozioni umane. Ed è per questo che si è guadagnata un posto di tutto rispetto nel mondo della letteratura contemporanea.

“Nel segreto dei nomi” è ora disponibile presso le principali librerie e on line, pronto a catturare i cuori dei lettori italiani. Da non perdere questa opportunità di immergersi in questa affascinante, intrigante e al tempo stesso reale storia di casa nostra.