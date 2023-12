“Il peso dell’odio” è la nuova canzone di gabbbrielll

“Il peso dell’odio”: la lettera aperta di gabbbrielll è in rotazione radiofonica e online su tutte le piattaforme streaming

“Il peso dell’odio”, il nuovo singolo di gabbbriellll disponibile per Indieffusione, è una lettera aperta nella quale il giovane rapper tenta di canalizzare i brutti pensieri, le emozioni e le paranoie che si rincorrono nella sua mente.

Il peso dell’odio” è una lettera di sfogo nella quale ho fatto uscire tutti quei brutti pensieri e paranoie che in questo periodo mi stavano facendo vivere al minimo delle mie forze.” – Racconta gabbbrielll- “È un brano al quale sono molto legato, sicuramente il mio più personale e più carico di emozioni fino ad ora.”

Con la sua scrittura autobiografica, gabbbrielll si è messo alla ricerca di quelle immagini e parole che potessero aiutarlo a dare un senso in primis alle sue emozioni e, allo stesso tempo, essere comprensibile anche agli ascoltatori. Il messaggio, che parte da una profonda ricerca interiore, vuole essere uno stimolo a non arrendersi davanti alle difficoltà e ai giudizi ma, nonostante la fatica, combattere fino in fondo con impegno per ottenere ciò che si desidera veramente.

Gabriel Campolongo, in arte gabbbrielll, è un giovanissimo ragazzo del Trentino che suona il pianoforte e il violino e frequenta il Liceo Musicale e Conservatorio a Riva del Garda. La sua regola principale è non porsi limiti per quanto riguarda i generi, ma sperimentare più cose possibili e, soprattutto, divertirsi in quel che si fa. Dopo aver passato la sua intera vita ad ascoltare musica, ha deciso di dedicarsi a questa sua grande passione iniziando a scrivere su beat trovati online. Dopo mesi di pratica e prime pubblicazioni, debutta il 25 Dicembre 2022 con “Giorni Migliori”, brano autoprodotto e, da lì in poi inizia a dedicarsi completamente alla musica alternandola alla scuola fino a pubblicare i successivi due singoli, “Stessa Storia” e “Il peso dell’odio” con Indieffusione.