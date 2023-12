Cinieri e Boldrini in libreria con “Dalla condanna alla guarigione”

“Dalla condanna alla guarigione: come 50 anni di ricerca hanno cambiato la cura del tumore al seno” è il nuovo libro di Saverio Cinieri e Mauro Boldrini

Ricerca, tecniche e terapie sempre più mirate e sofisticate che hanno drasticamente ridotto il tasso di mortalità, migliorato la sopravvivenza e la qualità di vita delle donne colpite dal carcinoma mammario. Con la preziosa testimonianza di chi ha affrontato e vinto la sua sfida contro questa malattia oggi guaribile. Una lettura che è un percorso che ripercorre le grandi tappe relative a diagnosi e trattamenti del tumore del seno, storie di vita vissuta e riflessioni.

TRE BRANI TRATTI DAL LIBRO

«Esiste una chemioterapia che non fa perdere i capelli e una radioterapia che non costringe a mesi di via vai negli ospedali». Con queste parole Umberto Veronesi intrattiene il 16 giugno 2010 oltre 1000 pazienti oncologiche. Il meeting si svolge a Milano ed è l’occasione per presentare due trattamenti sperimentati con successo dall’Istituto Europeo di Oncologia su 50 donne e ora pronti al grande “lancio” nazionale su oltre 500.

Realizzare progressi nella diagnosi precoce non consente solo il miglioramento della prognosi, ma anche la riduzione dei costi diretti e previdenziali e, di conseguenza, del carico economico sostenuto nella prospettiva sociale. Proprio in quest’ottica, la possibilità di aumentare l’efficacia terapeutica del trattamento dei tumori primari potrebbe determinare una notevole diminuzione di spesa.

“Condividevo la mia storia e offrivo agli altri la mia testimonianza: il male incurabile che non doveva essere nominato non era più, in effetti, così incurabile. E io non avevo paura a parlarne, perché ero viva. Cominciai a collaborare attivamente a diverse iniziative non profit, come quelle promosse da Fondazione Veronesi, e poi, durante uno di quegli incontri in cui spiegavo quanto le donne fossero capaci di generosità e sostegno verso altre pazienti che avevano intrapreso il loro stesso viaggio, il professor Veronesi mi chiese di rimanere a parlare con lui”. «Europa Donna sta cambiando la presidenza. Ho pensato a te». Rosanna D’Antona, Presidente di Europa Donna Italia