Anima torna con la nuova canzone “Camp Nou”

Dopo il successo di “Photogallery”, Anima torna con il nuovo singolo “Camp Nou” disponibile nelle radio e in digitale

Anima è il nome d’arte di Stefano Gentili, un giovane cantautore romano che però ha già diverse pubblicazioni alle spalle. Cresce con il padre che non rinuncia mai a mettere un disco di Lucio Battisti, così sviluppa una forte passione per il cantautorato italiano.

A 15 anni scrive poesie per via del suo forte bisogno di creare qualcosa dalle proprie idee e emozioni. All’età di 17 anni varca per la prima volta la soglia di uno studio di registrazione e incide il suo primo brano come regalo per la propria ragazza e da lì nasce qualcosa; le ragazze passano ma la musica resta.

L’artista, nella fase iniziale della sua carriera sperimenta vari generi iniziando dal Rap, passando per la Trap fino ad arrivare al Pop, genere in cui cantando, capisce di potersi esprimere al meglio delle proprie capacità.

La sua prima pubblicazione ufficiale risale al 2016 anno in cui collabora con l’artista romano “Astol” alla realizzazione di un EP di tre brani “la mia preferita” che gli fanno avere un ottimo riscontro dal pubblico.

Nel 2022 pubblica il suo primo album “Photogallery” che oggi conta circa 1 milione di ascolti e ottiene ottimi riscontri da stampa e digital stores tanto che i suoi brani finiscono in molte playlist editoriali di Spotify.

Anima è un artista sincero con se stesso, con gli altri e con la propria musica.

È un cantautore moderno, immerso nel suo immaginario ricco di metafore accompagnate da sonorità pop/rap/r&b.

Ora torna con un nuovo singolo “Camp Nou” disponibile in tutti i Digital Stores e Youtube.

Il brano fa riferimento, in maniera autobiografica, ad una storia d’amore diversa da tutte le altre.

L’artista racconta del suo incontro con una ragazza conosciuta allo stadio Camp Nou, durante una partita del Barcellona.

Dall’incontro nasce una relazione che nella canzone viene descritta una sorta di dipendenza emotiva, descrivendo il bisogno di questa persona in quanto essenziale come “le pasticche in primavera” che alleviano i sintomi delle allergie.

Le infinite e calzanti metafore con cui Anima battezza i suoi brani, sono perfette per descrivere i suoi sentimenti. Tra esaltazioni dell’amata e riferimenti nostalgicamente tristi come nella frase “io da bambino piangevo alla morte di Eddie Guerrero”, arriviamo al ritornello in cui si evince la vera essenza del pezzo. Qui Anima canta il suo amore incondizionato per la ragazza paragonandola al leggendario Barcellona di Xavi, Messi e Iniesta e associandola alle canzoni di David Guetta che lo hanno accompagnato nel corso della sua adolescenza.

“Camp Nou” è il primo di una serie di brani che potrebbero portare a qualcosa di più grande. Il nuovo progetto musicale di Anima è affiliato all’etichetta Saintcross Music Group, distribuito da Ada Music Italy.

Puoi ascoltare il brano nelle playlist editoriali Spotify NEW MUSIC FRIDAY e SCUOLA INDIE.