A “Rebus” su Rai 3 si parla della povertà

La povertà e i tanti modi di dire Italia, a “Rebus” nel pomeriggio su Rai 3. Giorgio Zanchini dialoga con Marco Damilano e Chiara Saraceno

Come è nata l’Italia di oggi e con lei le nostre unità e divisioni? A “Rebus”, in onda domenica 10 dicembre alle 16.30 su Rai 3, Giorgio Zanchini, in compagnia del politologo Alessandro Campi, ne parla con il giornalista Marco Damilano, autore del recente “La mia piccola patria”, un libro fotografico che ripercorre la nostra storia recente, dalla Resistenza a oggi.

A seguire, con la sociologa Chiara Saraceno, si affronterà il tema del lavoro: salario minimo, lavoro che manca, lavoro precario non rappresentato dai sindacati. Con la povertà che intanto avanza. Un recente rapporto Caritas mostra infatti come siano in aumento i cosiddetti working-poor, persone che, pur avendo un lavoro, si trovano di fatto in una condizione di povertà.