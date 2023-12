Value Relations entra in Excellera Advisory Group

Value Relations, gruppo attivo da 20 anni nella consulenza strategica nel settore life science, entra a far parte di Excellera Advisory Group

Value Relations, gruppo attivo da 20 anni nella consulenza strategica nel settore life science, con oltre 15 dipendenti e doppia sede, a Roma e a Milano, entra a far parte di Excellera Advisory Group.

Excellera, gruppo multidisciplinare attivo nei government affairs e reputation management, nato a gennaio 2023 dall’unione tra Cattaneo Zanetto Pomposo & Co. e Community grazie al fondo Xenon Private Equity, ha scelto Value Relations e Value Relations Media con l’obiettivo di creare il più rilevante player italiano nel settore Life Science, capace di interloquire a 360 gradi con gli stakeholder istituzionali a livello centrale e locale, e con tutti gli operatori dell’informazione di settore, dai broadcast nazionali ai principali influencer.

“Il Gruppo diventa da oggi un punto di riferimento nazionale anche in ambito Life Science. L’operazione ci consente, infatti, di proseguire lungo quel percorso di crescita attraverso il quale Excellera punta a integrare e rafforzare le proprie competenze in maniera trasversale, sia per linee esterne che interne, confermando lo spirito di eccellenza con cui è nata“, ha dichiarato Gianfranco Piras, Presidente di Excellera Advisory Group e Partner di Xenon Private Equity.

L’operazione assume valore strategico perché rafforza la leadership di Excellera Advisory Group in ambito salute e sanità integrando l’expertise di Value Relations, guidata da Massimo Cherubini e Marco Giorgetti, nel market access farmaceutico e patient advocacy con quella in ambito public affairs maturata dai team di Cattaneo Zanetto Pomposo & Co. coordinati da Alberto Cattaneo, permettendo di mettere a disposizione dei clienti un team interdisciplinare specializzato in Life Science, capace di costruire e tutelare la reputazione di imprese e associazioni verso i media, le istituzioni e gli attori della filiera.

“Questa operazione – hanno dichiarato Massimo Cherubini, Socio fondatore e Presidente del gruppo Value Relations, e Marco Giorgetti, Socio e Amministratore Delegato – è per noi motivo di grande orgoglio, e rappresenta al contempo una importante opportunità di crescita per il nostro business e per le persone che lavorano con noi. Con i nostri nuovi colleghi di Cattaneo Zanetto Pomposo & Co. e Community c’è stata, fin da subito, piena affinità di valori e obiettivi, così come piena complementarità fra i nostri servizi. Poter coniugare l’organizzazione e le risorse di un grande Gruppo, con il metodo e l’approccio di una ‘boutique’ di successo come Value Relations, rappresenta per noi un autentico privilegio e l’apertura di una nuova fase di entusiasmo e di crescita”.

“Diamo il benvenuto ai nostri nuovi soci e colleghi; questa operazione unisce tre anime profondamente interdipendenti tra loro e sinergiche, creando un player del settore life science che non ha eguali, in Italia, per completezza dei servizi, specializzazione e ampiezza delle competenze“, hanno dichiarato Alberto Cattaneo, Paolo Zanetto e Claudia Pomposo di Cattaneo Zanetto Pomposo & Co. e Auro Palomba, CEO e Founder di Community.

Sul piano societario, l’operazione vedrà l’acquisizione del 100% delle quote di Value Relations e Value Relations Media da parte di Excellera Advisory Group. Al contempo, Massimo Cherubini e Marco Giorgetti, che manterranno le proprie cariche in Value Relations, reinvestiranno pariteticamente in Excellera, divenendo soci del Gruppo.

Advisor legale dell’operazione è stato lo studio RP Legal per Value Relations e Value Relations Media, con i Partner Luca Finocchiaro e Fabrizio Iliceto e l’Associate Alfredo Della Bella.

Advisor legali per Excellera Advisory Group sono stati Pierfrancesco Gelmetti e Dolores Mugherli dello Studio Gelmetti; l’operazione è stata seguita da Deloitte per gli aspetti finanziari, con il Partner Andrea Casella e il Director Gianmarco Ferrari, e da PwC TLS Avvocati e Commercialisti per gli aspetti fiscali, con il Partner Pasquale Salvatore e il Director Alessandro Marzorati.