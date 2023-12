Su Rai 2 al via “Mi presento ai tuoi” con Lorena Bianchetti: le anticipazioni

Nel pomeriggio su Rai 2 al via “Mi presento ai tuoi” con Lorena Bianchetti. Uno show tutto dedicato ai sentimenti

Un gioco che cerca di raccontare con ironia e leggerezza il mondo dei sentimenti e delle relazioni. È “Mi presento ai tuoi”, la nuova sfida televisiva per Lorena Bianchetti, in onda da sabato 9 dicembre alle 14.00 su Rai 2. Al centro di ogni puntata una ragazza o un ragazzo che, insieme ai propri genitori, agli amici, alle persone di cui si fida, potrà scegliere tra sei “pretendenti” la persona con cui provare ad allacciare una relazione.

Un percorso fatto di giochi e confronti farà emergere le caratteristiche di ognuno dei partecipanti fino ad arrivare alla scelta finale. Presente in studio la psicologa Flaminia Bolzan aiuterà a capire le dinamiche che regolano la sfera dei sentimenti. L’inviata Selenia Orzella andrà a casa del protagonista per raccontare il contesto da cui proviene, incontrando parenti, amici o colleghi.

In ogni puntata, inoltre, un personaggio noto del mondo dello spettacolo racconterà in un’intervista il proprio rapporto famiglia/sentimenti che, da qualunque lato lo si guardi, è speciale e a suo modo complesso. Nella prima puntata il protagonista sarà Lorenzo, ragazzo siciliano di 28 anni che si è trasferito a Londra per lavoro. Tra gli ospiti, Carlo Conti (in collegamento), Barbara Foria e Riccardo Bocca. Lorenzo è un ragazzo carismatico e tanto, tanto preciso. Ad accompagnarlo c’è la sua famiglia: la madre Anna avvocato nella vita e un po’ anche in casa, il padre Giorgio e la cugina Giulia. Una famiglia in cui la voglia di confrontarsi non manca anche per via del carattere testardo di Lorenzo a cui piace avere, spesso, l’ultima parola.

Gioco dopo gioco, il pubblico scoprirà se Lorenzo troverà una ragazza interessante da conoscere tra le sei che hanno partecipato alla puntata e se ascolterà il parere della sua famiglia a riguardo. “Mi presento ai tuoi” è prodotto da Intrattenimento Day Time Rai in collaborazione con Casta Diva.