Previsioni meteo 9 dicembre 2023: torna il sereno sull’Italia

Le previsioni meteo di oggi, sabato 9 dicembre 2023: tempo in miglioramento da Nord a Sud e per la prossima settimana torna l’anticiclone

Il Ponte dell’Immacolata è iniziato con condizioni metro all’insegna del maltempo e nevicate a bassa quota al Nord, ma ci sono buone notizie per i vacanzieri. Il maltempo infatti sta per lasciare la nostra Penisola e nelle giornata di oggi lo scivolamento verso Sud del nucleo perturbato determinerà un miglioramento del tempo al Centro-Nord, mentre avremo instabilità al Sud peninsulare, Sicilia e Sardegna. Domani e anche l’inizio della prossima settimana vedranno invece maggiore stabilità. Nei prossimi giorni avremo infatti una espansione dell’anticiclone da sud-ovest verso il Mediterraneo, e questo quadro determinerà stabilità diffusa in Italia, con rialzo termico. Le temperature tenderebbero infatti ad aumentare, su valori anche di 6-8 gradi sopra la media. Resterà poi da capire quanto a lungo potrebbe persistere la fase anticiclonica.

Intanto ecco le previsioni meteo di oggi, sabato 9 dicembre 2023.

Al Nord: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite su tutte le regioni. Temperature minime in calo e massime in aumento. Venti moderati o forti dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con molte nuvole in transito, salvo deboli piogge sui settori adriatici. Al pomeriggio nessun variazione di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità e schiarite. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi.

Al Sud e sulle Isole: Al mattino acquazzoni e temporali sulle Isole Maggiori, fenomeni più sparadici sulle altre regioni. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata ancora molta nuvolosità in transito su tutti i settosi con piogge da isolate a sparse. Temperature minime in aumento e massime in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti meridionali. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni a cura del Centro Meteo Italiano, www.centrometeoitaliano.it .