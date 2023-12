Bruce Soord presenta il terzo singolo “Lie Flat”

Dopo aver appena pubblicato il suo terzo album da solista “Luminescence”, Bruce Soord presenta “Lie Flat”, forse uno dei brani più personali

Dopo aver appena pubblicato il suo terzo album da solista “Luminescence”, Bruce Soord presenta “Lie Flat”, forse uno dei brani più personali del nuovo album. Dopo la carezza acustica dell’apertura dell’album “Dear Life”, il nuovo singolo mette in mostra l’innata capacità di Bruce a creare melodie con naturalezza, grazie anche a un’elettronica minimale, dando vita a canzoni memorabili a ogni ascolto.

Il brano è accompagnato da un video splendidamente girato da Jeremy George/Black Tide Productions. In esso vediamo il viaggio di Bruce non solo come artista ma anche come essere umano. Si celebra la sua nascita, i primi successi, l’inizio della paternità e, naturalmente, il suo percorso ormai leggendario nel mondo della musica con The Pineapple Thief e, naturalmente, i suoi lavori da solista. Un’opera davvero affascinante che porta la natura intima di “Luminescence” sullo schermo.

Ispirato dalla ricerca di una pace interiore, l’ultimo disco solista di Soord esplora la difficoltà di vivere nelle metropoli del mondo moderno. Nati dal vagabondaggio in varie città durante i suoi tour, i brani dell’album si sono sviluppati da registrazioni sul campo.

I brani presentano il ruolo centrale della sua chitarra acustica e come nel caso “Lie Flat”, pur sembrando semplici all’apparenza, rivelano l’inconfondibile complessità di Soord e un’importante varietà di stili. Il primo singolo estratto, “Dear Life”, racchiude tutto l’equilibrio malinconico proprio di Soord, mentre in “Nestle In” lo vediamo flirtare con l’elettronica. Gli archi roboanti di “Olomouc” si scontrano contro lo sfondo acustico della chitarra di Soord per dipingere l’immagine vivida dell’immobilità che tutto il disco descrive.

Registrato tra il gennaio 2021 e il giugno 2023, l’album è stato inciso ai Soord Studios con archi aggiuntivi registrati al RAK Studio 3 di Londra, con gli arrangiamenti di Andrew Skeet, membro di lunga data di The Divine Comedy e produttore musicale dell’orchestrazione di molti film/spettacoli televisivi: dal successo di Netflix, Black Mirror, a Green Planet e Dynasties II di David Attenborough.

“Luminescence” tracklist:

1. Dear Life [03:03] 2. Lie Flat [03:51] 3. Olomouc [03:55] 4. So Simple [02:05] 5. Never Ending Light [04:13] 6. Day of All Days [03:23] 7. Nestle In [03:15] 8. Instant Flash of Light [03:36] 9. Rushing [03:03] 10. Stranded Here [03:41] 11. Read to Me [02:07] 12. Find Peace [04:45]

L’album è disponibile in una versione deluxe in edizione limitata con libro cartonato a 3 dischi, due CD e un DVD. Il secondo CD contiene un intero bonus album “Our Ship Sails At Dusk”, con materiale proveniente dalle session di scrittura durante il periodo di Luminescence. Il DVD contiene tutto il materiale in alta risoluzione stereo e DTS 5.1.

Luminescence è disponibile in edizione limitata deluxe con 3 dischi cartonati (Luminescence + album bonus esclusivo + libro di 48 pagine + DVD), in CD, in LP, in Limited Edition Blue LP, in Digitale e in Dolby Atmos.